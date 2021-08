Compartir ! tweet





“Seré un aliado incondicional de los trabajadores de Sonora”: Alfonso Durazo; ” los necesito en mi proyecto “, añade

Da Alfonso una lección a AMLO en cuanto a diálogo, concertación y respeto a sus opositores; al inquilino de Palacio Nacional no se le da eso

Consenso unánime en el gremio medico y de salud tanto publico como privado de Sonora ante la designación del Dr. Jose Luis Alomia Zegarra como Secretario de Salud

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Dicho, y hecho, Alfonso Durazo es mucha pieza, mas que el propio Lopez Obrador, lo hemos venido afirmando en esta Politica Regional, es de diálogo, respeto y concertación con todos los actores políticos.

Todo eso no se le da al inquilino temporal de Palacio Nacional, por eso de aquí al 2023 hay que ir viendo y midiendo al sonorense, hoy por hoy lo mejorcito de Morena para el 2024.

Hasta hace unos meses y semanas impensable que Alfonso Durazo fuera a la CTM estatal donde el martes fue recibido y atendido por el cetemio sonorense al frente de su líder Javier Villarreal Gamez.

Seré un aliado incondicional de los trabajadores de Sonora: Alfonso Durazo

Hermosillo.- Seré un aliado incondicional en la lucha por mejorar las condiciones laborales para las y los trabajadores y “los necesito en mi proyecto”, afirmó Alfonso Durazo Montaño en su participación en el Congreso General Extraordinario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora.

“Quiero decir a ustedes que van a encontrar invariablemente en mí a un aliado incondicional. Parte de asumir el compromiso de trabajar primero para los que menos tienen. Me obliga también a ser un aliado incondicional en la lucha por las mejores condiciones de los trabajadores”, expuso el gobernador electo ante delegados del organismo sindical de la entidad.

Sobre la sentida demanda de los agremiados a la CTM de mejoras en el sistema de salud, el próximo mandatario dijo que al segundo día de tomar las riendas del gobierno estatal, dará un banderazo de salida al programa de reconstrucción de 375 establecimientos de salud que existen en Sonora.

“Habiendo logrado la recuperación física, los vamos a dotar de personal médico, de personal de enfermería, los vamos a equipar adecuadamente y vamos a garantizar un abasto suficiente y permanente de medicamentos. El objetivo es que toda persona de escasos recursos que requiera atención la tenga al alcance de su mano”, declaró.

Además, anunció que se integrará como secretario de Salud de su gobierno el epidemiólogo José Luis Alomía Zegarra, quien se desempeñaba como director general de Epidemiología de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud federal.

Al nuevo gobernador lo acompañaron Javier Villarreal Gámez, secretario General de la CTM; Ricardo Acedo Samaniego, secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT); Fernando Salgado, en representación del dirigente nacional cetemista Carlos Aceves del Olmo; la diputada local del PRI, Rosa Icela Martínez y el líder moral de la CTM en Sonora, Francisco Bojórquez Mungaray.

Rescatable el que haya afirmado que será un aliado de los trabajadores. “Los necesito en mi proyecto”, enfatizó el Gobernador Electo de Sonora.

Destacable ahí la presencia del líder nacional del STIRT, el cananeense- hermosillense Ricardo Acedo Samaniego, de gratos recuerdos cuando estábamos en el noticiero vespertino de Radio ACIR, “Más en Contacto”.

Y también presente en ese Congreso General Extraordinario de la CTM de Sonora, el líder moral Pancho Bojorquez Mungaray, trayendo Fernando Salgado la representación del líder nacional Carlos Aceves del Olmo.

Ah, en mas de lo que se está generando en la capital del estado en lo de la entrega-recepcion del gobierno sonorense, destacable y encomiable lo del anuncio del nuevo Secretario de Salud de la próxima administración estatal.

Muy distinto al aun Secretario del ramo, Enrique Claussen Iberri, quien es contador público de profesión, además su histrionismo cae muy mal a todo mundo, menos a su jefa Claudia Pavlovich.