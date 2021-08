OPS no recomienda reapertura generalizada de clases en México

Más de dos terceras partes de las entidades del país presentan alto riesgo de contagio por Covid-19, advierten

La reapertura de escuelas en México, no puede realizarse de manera generalizada, ya que debe estar basada en una evaluación de riesgo local, alertó la Organización Panamericana de la Salud.

Al ser cuestionado en torno al regreso presencial a clases que el país tiene contemplado para el próximo 30 de agosto, en conferencia virtual de prensa, Ciro Ugarte, Director de Emergencias en Salud de la OPS, señaló que el proceso de reapertura de los centros de estudio en forma presencial debe estar basado -entre otros factores- en los análisis de la intensidad de la transmisión en el lugar donde se pretenda abrir las escuelas.

El lugar de residencia de los estudiantes y considerando los medios de transporte, para llegar a los centros educativos y retornar a sus domicilios.

Por tanto la reapertura de escuelas no puede ser una apertura generalizada, debe estar basada en una evaluación de riesgo local, la situación epidemiológica, la capacidad de respuesta, la disponibilidad de los servicios de salud y las condiciones propias de los centros educativos de todos los niveles”, indicó.

Ciro Ugarte, añadió que es muy importante implementar mecanismos eficientes para la notificación inmediata de los contagios que pudieran aparecer en las escuelas que se reabran en el país.

Argumentó, que aunque México va avanzando en la vacunación contra coronavirus, aún no se cuenta con la protección requerida para reducir la transmisión.

Se requiere de una vigilancia epidemiológica y el diagnóstico rápido con el fin de tomar medidas oportunas para reducir la trasmisión si aparece.

Hemos visto muchísimos ejemplos positivos de estas medidas, es decir, cuando se encuentran niños, maestros o personal de los centros educativos que presentan síntomas se toman medidas inmediatas, pero solo,si este mecanismo de reporte está adecuadamente organizado”, enfatizó.

Más de dos terceras partes de las entidades del país presentan alto riesgo de contagios

Carissa F. Etienne, Directora de la OPS, señaló que más de dos terceras partes de las entidades en México, presentan un alto riesgo de contagios por el virus SARS-CoV-2 y en consecuencia la capacidad de hospitalización está disminuyendo.

Las infecciones por Covid-19 se están acelerando por toda Norteamérica, donde la vigilancia de rutina ha confirmado que la variante Delta se ha convertido en la cepa dominante con base en la secuencias de variantes de preocupación reportadas el último mes.

Los casos en Estados Unidos han aumentado en más de un tercio y en Canadá más de cincuenta por ciento. En México, más de dos terceras partes de los estados presentan un alto riesgo o crítico a medida que los hospitales se llenan con pacientes que sufren de Covid-19”, detalló.