Extiende la Dirección General de Transporte vigencia de credenciales de estudiantes ante el próximo inicio del ciclo escolar

Hermosillo, Sonora; agosto 18 de 2021. Con la finalidad de privilegiar la salud de las y los usuarios y atendiendo las recomendaciones de las autoridades, respecto a los protocolos sanitarios para evitar la proliferación de contagios COVID-19, la Dirección General del Transporte suspende el proceso de renovación de la credencial UNE para estudiantes, por lo que la vigencia de las actuales, incluso si se encuentran vencidas, se extiende hasta nuevo aviso, informó Edgardo Amaya Robles.

El director general de Transporte en Sonora detalló que por la situación que prevalece por pandemia, se ha determinado que todo estudiante que cuente con su tarjeta podrá hacer uso de ella, aun si está vencida, para dejar el espacio para el trámite de credencialización y revalidación a usuarios de prepago.

“Los estudiantes podrán utilizar la tarjeta UNE que ya tienen y con ello acceder a los beneficios del pasaje gratuito y tarifa preferencial, durante el periodo del 30 de agosto al 30 de septiembre”, comentó.

Amaya Robles señaló que con esta medida se busca evitar las aglomeraciones de los usuarios en los centros de credencialización, hasta que el semáforo epidemiológico lo permita.

“Buscamos seguir atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias en el tema de evitar aumenten los contagios de COVID, así mismo cuidar la salud de los usuarios en el transporte público”, manifestó.

El funcionario estatal indicó que los módulos de credencialización permanecen abiertos para los usuarios de prepago que requieran realizar el trámite de renovación o adquirir su tarjeta, siguiendo los protocolos sanitarios.

En el caso de Hermosillo, existen cinco centros de credencialización con horario de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm y sábados de 9:00 am a 2:00 pm, en Plaza Manantiales, ubicado en Blvd. Solidaridad #1011, Local 16, Col. Pilares; Plaza Girasol en Blvd. Solidaridad #56, Local 40, Col. El Sahuaro; Plaza Palo Verde ubicado en Blvd. Solidaridad #1, Local 16-C, Col. Palo Verde; Plaza Lomas Perisur ubicado en Blvd. de los Ganaderos #1249, Local 26, Col. Las Lomas.

Cabe aclarar que los módulos de credencialización de FEMOT en Hermosillo como en Ciudad Obregón y Navojoa, el horario es de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.