‘Firmar responsiva no será obligatorio’; requisito para regreso a clases presenciales

Compartir ! tweet





Critica el burocratismo. ‘No hay problema si los niños no llevan la carta que pidió la SEP’, aseguró ayer el Presidente

CIUDAD DE MÉXICO. Tras la polémica que generó entre los padres de familia la carta responsiva que la SEP pidió firmar como requisito para enviar a los niños a la escuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que eso no será obligatorio.

En conferencia, aseguró que a él no se le consultó dicha medida, que traslada a los papás la responsabilidad de un eventual contagio de covid-19 de sus hijos durante las clases presenciales.

Tras calificar la acción de autoritaria, tomada por un funcionario “de abajo”, López Obrador culpó de esta conducta al burocratismo que dejó el periodo neoliberal. “No le hace si los niños no llevan la carta”, reiteró.

Sostuvo que su gobierno sigue limpiando las concepciones burocráticas que dejaron las administraciones pasadas y subrayó que, si hubiera un riesgo alto de contagio para los alumnos en las escuelas, no se convocaría a un regreso a aulas.

RESPONSIVA NO SERÁ NECESARIA: PRESIDENTE

Luego de la molestia y desconcierto que generó entre las madres y padres de familia del país la carta de corresponsabilidad que deberían firmar al enviar a sus hijos a la escuela a clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “alguien de abajo” fue el responsable de incluir el requisito y, por lo tanto, no le fue consultado.

De esta manera, el mandatario se deslindó de haber exigido a las mamás y los papás de los niños y jóvenes la firma del documento que les trasladaba toda la responsabilidad en caso de un contagio de covid-19 en las escuelas.

Tras puntualizar que no tuvo nada que ver en esta “medida autoritaria” impuesta a las mamás y los papás, López Obrador echó la culpa de esta conducta al neoliberalismo y, de paso, sostuvo que “no le hace si los niños no llevan la carta” a la escuela, porque la misma dejó de ser obligatoria.

Acerca de la carta, no es obligatoria y si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace; es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal; ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión de abajo, si me hubiesen consultado, hubiese dicho: no, somos libres”, remarcó.

El pasado 12 de agosto, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, presentó el decálogo para el regreso a clases en la conferencia mañanera de Palacio Nacional y en el punto 10 venía incluido el requisito de la carta de corresponsabilidad.

De hecho, en varias partes de su discurso se refirió a ella.

Al relatar lo sucedido en la preparación del plan de regreso a las aulas, el Presidente señaló que su gobierno sigue limpiando las concepciones burocráticas de las administraciones pasadas y subrayó que si existiera un riesgo alto de contagio para los estudiantes en las escuelas, simplemente no se convocaría a un regreso a clases presenciales.

Ante la pregunta de quién específicamente fue el servidor o servidora pública autora de la carta de corresponsabilidad, el mandatario federal prefirió mantener su identidad en el anonimato y sólo respondió “no sé”.