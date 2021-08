PRESENTAN RESULTADOS DEL PROGRAMA ESCUELAS LIMPIAS, SEGURAS Y SALUDABLES ANTE EL REGRESO PRESENCIAL A CLASES

Compartir ! tweet





Con el objetivo de que en el eventual regreso a clases en modalidad presencial y mixta se brinden las condiciones suficientes para un proceso de enseñanza-aprendizaje resiliente a los efectos de la pandemia por Covid-19 y dando respuesta a la solicitud de directivos académicos y padres de familia, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación, implementó el programa Escuelas Limpias, Seguras y Saludables, mediante el cual a la fecha se han intervenido 229 de un total de 539 planteles educativos en beneficio de más de 62 mil estudiantes.

Durante la presentación de resultados, celebrado en la escuela secundaria Federal 1, el Presidente Municipal Sergio Pablo Mariscal Alvarado reconoció el trabajo realizado por personal de Vialidad Urbana, Servicios Públicos y del Escuadrón Vial Independiente, en coordinación con directivos, maestros, intendentes y padres de familia de diversas instituciones de educación para empujar este programa cuya meta es reacondicionar la totalidad de las escuelas de Cajeme.

“Afrontamos con un programa sistemático de trabajo, creo que con mucho cariño de que nuestro sector educativo, nuestros jóvenes, niñas y niños aquí en Cajeme pudieran tener el mejor entorno de frente a una situación inédita y que sigue siendo inédita, pero estamos hechos de una sola madera los cajemenses y podemos hacer frente a este tipo de vicisitudes”, expresó el Alcalde Mariscal Alvarado.

El Director de Educación Municipal, Manuel de Jesús Verdugo Verduzco señaló que, con acciones de limpieza, retiro de maleza, recolección de basura y rehabilitación de inmuebles en general han trabajado en esta etapa previa frente al eventual retorno a las aulas, procurando que las condiciones sanitarias sean las adecuadas para retomar el proceso educativo tal y como lo llevaban hace aproximadamente más de un año, por lo que el personal ya mencionado redoblará esfuerzos para que el 30 de agosto se concluya con el reacondicionamiento de las 539 escuelas y que estas estén limpias, seguras y saludables para un universo de 120 mil 45 estudiantes de Cajeme.

En este sentido, el Director de la Secundaria Federal 1, Jesús Martínez Duarte expresó su gratitud hacia las autoridades municipales y reconoció el esfuerzo humano y presupuestal para echar a andar este programa que sin duda beneficia a la comunidad académica en el municipio.

“El cómo se encuentre ahora nuestro plantel pues es parte del resultado este apoyo que recibimos del ayuntamiento y de la importancia que tiene el trabajar en equipo al interior y al exterior, el programa que se desarrolló de escuela limpias, seguras y saludables no es cualquier cosa”, indicó el Director del plantel.

Mientras que la alumna Luciana Marina Ríos Aviña y Pavel Eduardo Reyes Zañudo, padre de familia, también agradecieron al Alcalde y a su equipo de trabajo por considerar a su escuela dentro de estas acciones.

“El reconocimiento a la labor realizada no es algo que se logre fácilmente, sólo con la dedicación y el esfuerzo se pueden alcanzar y en ese sentido apreciamos su trabajo y el de su equipo al frente de la Dirección de Educación, a través del programa escuelas limpias, seguras y saludables”, expresó la estudiante.

En tanto que el padre de familia Reyes Zañudo, expuso que los resultados le motivan y tranquilizan para que sea retomada la presencia de sus hijos en las aulas.

“Poniendo en marcha este programa, mismo que ha logrado el mejoramiento de las condiciones de nuestra escuela, no sólo en limpieza, sino en infraestructura con baños y bebederos en muy buenas condiciones, dándonos esto un voto de confianza y cierta tranquilidad ante el regreso a clases presenciales”, indicó.

En el evento estuvieron presentes, la jefa de Desayunos Escolares, Ana Cecilia Romero Galindo, en representación de la Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Arlen Margarita Mariscal Vélez; el Director de Servicios Públicos, Manuel Isaac Castelo Rábago; el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón; el coordinador del Escuadrón Vial Independiente, Cesar Alberto Campos Núñez; el Director del Oomapasc, Miguel Ángel Caro Rincón; el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Antonio Alvidrez Labrado y José Alfredo Rodelo Tapia, de la sección 28 del SNTE, además de trabajadores de servicios públicos.