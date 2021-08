Compartir ! tweet





Casi por llegar a Palacio de Gobierno como nuevo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño tendrá que ir viendo si le conviene tener en santa paz o hasta de aliado a Manlio Fabio Beltrones

Con Manlio, se dice, terminó un sexenio de 30 años sorteando los seis años de Guillermo Padres con su enlace Ricardo Mazon y a ambos le fue bien

Especialistas, politólogos y columnistas con influencia en el diario acontecer sonora estiman que Durazo buscará a Manlio para algunas “consultas” rumbo al 2024

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Se asegura que con la llegada de Alfonso Durazo Montaño al Gobierno de Sonora el primer segundo de este 13 de septiembre, concluirá el longevo sexenio de 30 años de Manlio Fabio Beltrones Rivera.

El habilidoso político de Villa Juárez, un poblado ubicado al Suroeste de Ciudad Obregón (a unos 47 kilómetros), gobernó la entidad de 1991 a 1997. Le siguió en el cargo Armando López Nogales en cuyo sexenio habría estado muy presente a través del empresario y político Ricardo Mazón Lizárraga.

Desde entonces y hasta el actual sexenio de Claudia Pavlovich se dice que Beltrones sigue mandando en el Palacio del Estado, sin que necesariamente esté presente.

Cabe recordar que desde los primeros años de la década de los ochenta el político que este 30 de agosto cumple 69 años, empezó a brillar con fuerza en la política nacional. Durante su Gobierno, en los albores de los noventa,“agarra más callo” y después, la alternancia en Los Pinos, lo catapulta como un legislador de Grandes Ligas.

Con la llegada a la Presidencia de la República de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, el sonorense toma renovados aires al grado que se le catalogaba en esas dos administraciones como el vicepresidente en funciones.

Ante esa nueva realidad, no eran pocos los tricolores que decían que “a Beltrones le iba bien cuando al PRI le iba mal”.

Maniobrando desde el Congreso de la Unión, el de Villa Juárez “les hacía la vida de cuadritos tanto a Fox como a Calderón” y para quitárselo de encima, ambos le dejaban cancha abierta para operar con los gobiernos estatales sedientos de suculentos recursos del Gobierno federal.

Del 2003 al 2009 estuvo en la gubernatura Eduardo Bours Castelo quien “por sus pistolas” se hizo de la candidatura priista y luego de la silla que ocupaba López Nogales.

El aguerrido obregonense llegaba al Palacio estatal aún teniendo en contra al de Cananea y a Beltrones, su adversario político de muchos años.

Como muestra “del amor apache” entre López Nogales y Bours, se dice que el cananense habría festejado la derrota del candidato priista Francisco Labastida Ochoa, en la elección presidencial del 2000 porque gracias a ello se evitaba ponerle a Bours (coordinador financiero nacional del sinaloense) un escritorio de vice gobernador justo al lado del de él.

La actitud “echada pa´delante” del “Chapo” Bours le habría ganado nuevos contrincantes en el PRI nacional desde que empezó a construir en el Estado el PRI Sonora de la mano del “Pato” de Lucas.

A final de cuentas el “explosivo coctel” de tener en contra a López Nogales, al PRI nacional, pero sobre todo a Beltrones, le terminó estallando en las manos al obregonense justo en la recta final de su administración.

Mazón Lizárraga estuvo muy cerca de Bours y Beltrones movía sigilosamente sus hilos.

Y para cortarle las alas presidenciales a Bours, se da la alternancia política en Sonora; en el 2009 gana la gubernatura el panista Guillermo Padrés Elías.

Cierto que el Gobierno albiazul no tuvo a su lado a Mazón Lizárraga, pero se concretaron grandes proyectos beltronistas como el Acueducto Independencia y los estadios de beisbol de Hermosillo y Ciudad Obregón. El economista y financiero Jesús Alberto Cano Vélez (beltronista de cepa) fue el gran enlace entre Padrés y Beltrones.

En el 2015 la candidata a la gubernatura del de Villa Juárez, fue Claudia Pavlovich; la magdalenense gana y tiene muy cerca de ella a Mazón Lizárraga y en su gabinete a funcionarios que se dieron a conocer en la administración de Beltrones como Raúl Navarro en la Secretaría de Hacienda, entre otros.

El ex Gobernador sonorense ha estado oculto de los reflectores desde que salió de la presidencia del PRI nacional en junio del 2016.

Así que durante los últimos cinco años se “ha mantenido tras bambalinas”, pero eso no quiere decir que esté sin quehacer. Desde las sombras habría incrustado a dos o tres personajes en el círculo cercano de Alfonso Durazo.

Sea lo que sea, el de Bavispe conoce de sobra las habilidades del ex mandatario estatal y no vería con malos ojos tenerlo como “amigo”, pues la elección presidencial del 2024 le emociona y qué mejor que tener cerca a quien se fogueó con Fernando Gutiérrez Barrios (jefe de la Policía secreta durante los años setenta cuando la “Guerra Sucia en México”).

De ser el caso, Beltrones y su influencia en los gobiernos sonorenses no terminaría el 12 de septiembre y la historia podría continuar.

Javier Villegas Orpinela tiene Maestría por el Itesm, economista UANL y diplomado en Northwestern University. Director de la revista Correo y profesor de Economía en la Unison.

Si, a nuestro pensar y considerar, creemos que sí habrá –si es que ya lo hay– un acercamiento Durazo-Beltrones conforme quizá en los primeros seis meses de gobierno de el de Bavispe y mas aun si Alfonso piensa tener posibilidades de la candidatura presidencial morenista.

Habrá que ver y esperar si la ceremonia de toma de protesta de Durazo es presencial y con invitados especiales como es el caso de los exgobernadores, y asista o no el de Villajuarez habrá mensaje.