Mantiene Gobernadora trabajo intenso en municipios de la sierra, entrega transportes escolares y obras

-En Moctezuma, Cumpas, Divisaderos y Tepache lleva proyectos productivos e inaugura dos edificios en la Universidad de la Sierra

Moctezuma, Sonora; agosto 17 de 2021. Con la entrega de camiones escolares, apoyos productivos y el edificio de Idiomas, Tutorías y Vinculación de la Universidad de la Sierra, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano llevó beneficios para los habitantes de Moctezuma, Cumpas, Divisaderos y Tepache.

En gira de trabajo, acompañada del secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, la mandataria estatal destacó que, aun cuando los camiones escolares no fue una promesa de campaña durante sus visitas a cada uno de los municipios, son de gran importancia para que los estudiantes se trasladen a sus escuelas de manera segura desde sus comunidades.

“La verdad era una falta de seguridad para nuestros hijos que se trasladaran en esas condiciones, en camionetas y camiones ya muy viejos; nuestros hijos son la prioridad, su educación, por eso estoy muy contenta de entregar estos camiones, estamos entregando 50 unidades nuevas para este nuevo ciclo escolar 2021-2022”, expresó.

La gobernadora Pavlovich destacó que para el ciclo escolar 2019-2020 entregó 40 unidades nuevas y 12 unidades rehabilitadas, por lo que más de 10 mil niñas, niños y jóvenes que caminaban kilómetros para llegar a sus centros de estudios o en camiones en malas condiciones, ya lo harán de una manera segura.

En esta gira de trabajo, donde estuvo acompañada de los presidentes municipales Jesús Alberto Ojeda Castellanos de Cumpas, Jesús Misael Acuña Acuña de Divisaderos y Carmen Figueroa Velarde de Tepache, la mandataria estatal entregó apoyos productivos como una carreta de hot dogs, panadería y una tortillería, como parte del programa Soy Pilar de Sedesson.

Por otra parte, la mandataria estatal inauguró el gimnasio y la quinta etapa de la construcción del edificio de Idiomas Tutorías y Vinculación de la Universidad de la Sierra; y anunció que personal del Instituto de Becas y Crédito Educativo estarán en Bacadéhuachi, Bacerac, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Huásabas, Granados, Huachinera, Moctezuma, Nácori Chico, Tepache y Villa Hidalgo, entregando becas y beneficiando a 2 mil 45 estudiantes.

“Para mí es muy importante la educación, es toral, es lo único que tienen nuestros hijos y la única herencia que le podemos dejar, que estén preparados, que salgan adelante, así que obras son amores y no buenas intenciones, aquí están los camiones, aquí están los proyectos, aquí están en estos momentos toda esta obra”, destacó.

La gobernadora Pavlovich pidió a las y los maestros que este próximo regreso a clases sea muy cuidado, gradual, de forma voluntaria por parte de las madres y padres de familia, pues los contagios por COVID-19 van en aumento.

Cruz Adriana Sepúlveda Rodríguez, presidenta municipal de Moctezuma, agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich por la entrega de apoyos en beneficio de los habitantes de su municipio y de la región.

“Quiero reconocer a nuestra gobernadora Claudia Pavlovich por estas aportaciones que nos hace a todos los municipios porque estamos necesitando ahorita ayuda en el sentido de las escuelas de cada uno de los municipios, será muy bienvenido y cuidaremos mucho de estos camiones, transportes escolares que nos está entregando, que a pesar de lo del COVID y de todos los eventos que se nos ha venido presentando, pues tenemos la ayuda y no nos olvida señora gobernadora, muchas gracias y reconozco las ayudas y aportaciones que nos brinda tanto al municipios de Moctezuma, como a los municipios vecinos”, manifestó.

Presente: Francisco Javier Maciel Ruiz, director de Supervisión de Obras del ISIE.