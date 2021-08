Campaña de no regreso a clases es contra nuestro movimiento: AMLO

Compartir ! tweet





López Obrador arremetió contra sus adversarios de nueva cuenta por presuntamente orquestar una campaña para no regresar a clases presenciales

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la presunta campaña para no regresar a clases presenciales es completamente política y contra el movimiento que encabeza.

Esta mañana en Palacio Nacional, López Obrador arremetió contra sus adversarios de nueva cuenta por presuntamente orquestar una campaña para no regresar a las aulas el lunes 3o de agosto, aunque señaló que es completamente voluntario.

Otros se dejan levar por toda la campaña, que no es contra el regreso a clases sino contra nosotros, es político. Si decimos ‘es de día’, ‘no, es de noche’, decimos ‘es de noche’, ‘no, es de día, hay que prender los faroles’”, explicó.

“Que nadie se preocupe es voluntario, si no quieren llevar a los niños y niñas a la escuela n hay ningún problema, van a seguir habiendo clases por televisión e internet, los medios públicos, sobre todo el Canal 11, estaciones de radio, por internet, vamos a seguir como si fuesen clases presenciales, pero no es lo mismo”, detalló.

El Gobierno mexicano busca que el próximo curso escolar sea presencial para sus 33 millones de alumnos, algo que ha inquietado a algunas familias a raíz de la tercera ola de COVID-19 impulsada por la variante delta.

La decisión educativa del Gobierno Federal ocurre cuando el país se encuentra en plena tercera ola de la pandemia por COVID-19, en la que incluso se han registrado jornadas con más de 20 mil contagios diarios durante los últimos días, cifras que no se veían desde la segunda ola en en.

México comenzó a transmitir las clases por televisión e internet tras cerrar sus colegios públicos en marzo de 2020, y desde entonces el regreso a las aulas ha sido puntual en algunos estados con bajo nivel de contagios y maestros vacunados.

Con información de López-Dóriga Digital