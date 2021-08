Compartir ! tweet





Anuncia el Gobernador Electo Alfonso Durazo auditorias al gobierno de Claudia Pavlovich especialmente en el tema de las Notarias Publicas y licitación de venta de terrenos

No se descarta que el céntrico y valioso terreno de la que fuera la primaria Fernando M. Dworak este en la lista de los 27 predios a vender

Ambiciosa y falsa como es, Claudia Pavlovich le negó a Cajeme construir ahí ese parque y área verde; nunca quiso a Cajeme esa ambiciosa de poder y dinero

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Poco que agregar a lo informado ayer por el gobernador electo Alfonso Durazo, sobre todo por el exhorto ayer mismo del presidente Lopez Obrador, de que los gobernadores entrantes chequen si hubo irregularidades financieras y administrativas de los salientes.

Hermosillo.- Una vez en el gobierno del estado se iniciarán una serie de auditorías en la entrega de nombramientos en notarías públicas; deuda pública; Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i); reasignación de recursos para atender el COVID-19; y venta de terrenos y bienes del Ejecutivo estatal, informó Alfonso Durazo.

El gobernador electo, acompañado de Omar del Valle Colosio, coordinador del proceso de entrega-recepción y de Rodolfo Castro Valdez, responsable de recibir la Oficina del Ejecutivo Estatal, aclaró que hasta el momento no hay ninguna irregularidad registrada, pero se tiene que dotar de total transparencia y que sean las auditorías las que determinen si hubo o no irregularidades.

“En primer lugar, el área de notarías, todos los procesos de entrega de estos nombramientos de notarios que puedan revisarse” y agregó “una de las primeras iniciativas que presentaré en mi gobierno (al Poder Legislativo) es para cancelar la discrecionalidad con la que se otorgan notarías en el último año de gobierno de cualquier administración”, explicó.

Otras de las acciones, dijo, es auditar el proceso de la venta de terrenos y bienes en general del estado que se han puesto en subasta recientemente y del C5i, “que tiene en este momento una deuda muy importante que alcanza los 500 millones de pesos”. También comentó que habrá auditorías a la deuda estatal que alcanzará “pagos pendientes de proveedores” y los procesos de reasignación de recursos para la atención de las consecuencias e impactos del COVID-19.

Durazo Montaño aclaró que las auditorías son “parte de un proceso al que debemos acostumbrarnos todos los gobiernos y todos los funcionarios” y que hay disposición de los funcionarios estatales en avanzar en el proceso de entrega-recepción.

Finalmente el gobernador electo celebró el acuerdo al que llegó la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Movimiento por el Libre Tránsito para iniciar el proceso de liberación de seis casetas de cobro tomadas desde hace varios años en la entidad, al que calificó como un gesto político de “expresión de solidaridad con el próximo gobierno del estado Sonora”.

Expresó su reconocimiento a Servando Flores, delegado de la Segob en el estado; al subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC, Ricardo Mejía; y al entonces diputado federal Javier Lamarque.

Hay dos asuntos relevantes, lo de la entrega de notarias publicas y la venta o licitacion de terrenos propiedas del estado, y en esto ultimo aqui en Cajeme se ha insistido si la ambiciosa y perversa de Claudia Pavlovich haya ordenado meter en el paquete de 27 predios el del centrico crucero de calles Coahuila y Zaragoza donde estuvo la escuela primaria Fernando M. Dorwark.

No lo dudamos dada su ambicion personal de riqueza, ignorando hasta al diputado priista Armando Alcala y al alcalde Sergio Pablo Mariscal de construir ahi un gran parque familiar y hacer de el un pulmon verde, eso a esa miserable no le intereso, el mismo alcalde dijo que el parque se construiria con recursos propios del Municipio si el Gobierno del Estado donara el terreno.

La misma Asociacion de Profesionistas y Ciudadanos (APYC) que preside el altruista Medico del Pueblo, Dr. Teodoro Bojorquez Duran, fue la primera organizacion civil de solicitar construir ahi un parque y sembar mas arboles.