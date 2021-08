Compartir ! tweet





¡En México podrían ir a la cárcel varios exgobernadores salientes! Ordena AMLO AUDITARLOS y mandar a la FGR TODOS LOS DESFALCOS en Sonora en la mira La SECOP Y MANUEL BUSTAMANTE, LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y POMPA CORELLA, COMUNICACION SOCIAL Y EL PANO SALIDO, LA DIRECCION DE TRANSPORTE Y LA SECRETARIA DE FINANZAS DE RAUL NAVARRO GALLEGOS etc, etc!

COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Y nos llegan informes calientitos desde la ciudad de México donde la ORDEN DEL PRESIDENTE FUE TAJANTE AUDITAR A TODOS LOS GOBERNADORES SALIENTES E INMEDIATAMANTE MANDAR TODO LOS DESFALCOS ENCONTRADOS A LA FGR PARA QUE SE PROCEDA DE INMEDIATO, todo ello en virtud de que al parecer ya se tienen datos contundentes en algunas áreas y secretarias de gobierno de algunos estados donde en plena etapa DE TRANSICION YA SE ESTAN ENCONTRANDO MUCHAS MACHICUEPAS LEGALOIDES DE COMO QUERER TAPAR SUS RATERIAS Y TRANSAS.

MUCHOS EXFUNCIONARIOS Y ACTUALES nos comentas que por ejemplo en el caso de SONORA YA EL EQUIPO DE TRANSICION DE DURAZO YA DETECTO MUCHAS ANOMALIAS Y GASTOS NO COMPROBADOS OTROS COMPROVADOS VAGAMENTE SIN SUSTENTO Y ASI MUCHAS GASTOS MUY RAROS QUE AL PARECER SE PUDIERAN TRADUCIR EN TRANSAS MUY BIEN COMPROBADAS SEGUEN LOS JEFES DE ESAS AREAS DEL ESTADO DE SONORA NOS COMENTA QUE POR DAR UN EJEMPLO EN LA CECOP QUE MANEJO MANUEL BUSTAMANTE hay pero infinidad de dineros mal aplicados y mucho dinero que no encuentran, por lo que según los allegados de Durazo pronto será llamado a cuentas Manuelito.

Y así también nos comentan que en la SECRETARIA DE GOBIERNO EL EX SECRETARIO POMPA CORRELLA TAMBIEN AL PARCER MOVIO MUCHO DINERO SIN COMPROBAR Y MUCHO DINERO SALIO DEL GOBIERNO MAL APLICADO, O SEA QUE SE PUDO IR A LOS BOLSILLOS DE ALGUIEN, bueno pero eso lo dirá Durazo en su momento, dicen que en la dirección de transporte del estado también andan muchos millones muy mal aplicados y otros que no se han comprobado bien, dicen que también llamaran a cuentas al eterno secretario de finanzas Raúl Navarro porque él es el responsable de la salidas de todos esos millones del estado de Sonora que andan perdidos, otros mal comprobados y otros con compra muy raras, compras fantasmas y pagos muy raros a proveedores fantasmas y afines a los mandamás del estado.

Desde luego que EL NUEVO GOBERNADOR NO DEJARA PASAR NADA Y QUIEN COMETIO UN DELITO EN ESTA ADMINISTRACION QUE YA LE QUEDAN 26 días de gobierno tendrán que pagar y NO ES POR JOROBAR EN CONTRA DE NADIE, PUES POR MI QUE DIOS LOS BENDIGA, pero AMLO YA DIO LA ORDEN TAJANTEMENTE DE AUDITAR A TODOS LOS GOBERNADORES SALIENTES PESO POR PESO, ASÍ ES QUE AGUAS VIENE MUY DURA la orden de AMLO y le dijo que no quería tapadera de nadie el que robo al bote y si no al tiempo amigos lectores.