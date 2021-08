Frontera EE.UU.-México se mantendrá cerrada dos meses más: Mayorkas

Compartir ! tweet





Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., afirmó que la frontera con México estará cerrada al menos dos meses más

El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, detalló este jueves en McAllen, Texas, detalló que la frontera con México permanecerá cerrada al menos dos meses más.

Mayorkas detalló que los contagios por COVID-19 no permiten por el momento una reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos.

Estas declaraciones se dan luego de la reunión de alto nivel esta semana entre autoridades de Estados Unidos, encabezadas por Mayorkas, y mexicanas, en donde abordaron temas de migración en la región, seguridad en la frontera común y desarrollo económico.

México aceleró en junio la vacunación en los municipios que colindan con Estados Unidos para convencer a la Casa Blanca de reabrir la frontera, cerrada a los viajes no esenciales, pero todavía no se ha logrado un acuerdo al respecto a raíz de la expansión de la variante delta del coronavirus.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había detallado la necesidad de reabrir la frontera con Estados unidos, esto para seguir afectando afectaciones económicas entre ambos países.

Reabrirla es una urgencia para México porque la frontera es una de las más dinámicas del mundo, con más de 3 mil kilómetros, más de un millón de personas que cruzan cada día, y un intercambio diario de bienes y servicios por un valor de mil 700 millones de dólares.

Las limitaciones al tránsito no esencial entre los Estados Unidos y México fueron implementadas por primera vez el 21 de marzo de 2020, esto como una medida para contener la propagación del coronavirus.

México reportó en la última jornada 22 mil 711 nuevos contagios confirmados de COVID-19, el máximo dato diario de toda la pandemia, para totalizar tres millones 20 mil 596 casos, además de 727 nuevas muertes para alcanzar 246 mil 203.

Este registro, en medio de la tercera ola de contagios en el país, superó los 22 mil 339 casos informados el pasado 21 de enero, el antiguo pico máximo.

Con información de López-Dóriga Digital