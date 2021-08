Urge Salud Sonora a la Donación Altruista de Sangre

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; agosto 12 de 2021. La donación altruista de sangre es indispensable para cubrir en los hospitales las necesidades de las personas que por su condición de salud lo requieren, informó Enrique Clausen Iberri.

El titular de Salud Sonora compartió que continúan activos todos los Bancos de Sangre de la Secretaría de Salud para que la población acuda a donar de manera altruista y no solo como reposición.

“En lo que va del año, llevamos 550 donantes, con los cuales se ha ayudado a mejorar las reservas de sangre en los hospitales, invito a toda la comunidad a que se sumen como donantes voluntarios, hoy más que nunca se requiere el apoyo solidario de la población”, resaltó.

Clausen Iberri mencionó que el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) ha realizado una labor muy importante durante la pandemia, ya que las reservas de sangre disminuyeron y la necesidad aumentó, de tal manera que ha significado un reto difícil que se ha podido sobrellevar.

Destacó que los bancos de sangre, al igual que la unidad móvil, laboran de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, de lunes a viernes y sábados y domingos de 7:00 de la mañana a 12:00 de medio día, donde primeramente se les evalúa y realiza análisis de sangre para ver si son candidatos para la donación.

Los requisitos para donar sangre son: tener entre 18 y 65 años, contar con identificación oficial (INE, licencia de conducir o pasaporte mexicano vigente), con buen estado de salud, un peso mínimo de 50 kilogramos, ayuno mínimo de 6 horas, no haber consumido medicamentos en los últimos 7 días, no presentarse desvelado el día de la donación.

Clausen Iberri aclaró que haber cursado por la enfermedad de COVID-19 no es una limitante para ser donador de sangre, ya que puede ser candidato a valoración después de 30 días de haberse recuperado y si el candidato a donante se ha aplicado alguna de las vacunas contra este virus, deberá comentar con el médico seleccionador el tipo de biológico aplicado.

El funcionario estatal reiteró el llamado a toda la comunidad a seguirse cuidando, alimentarse adecuadamente y continuar todas las medidas de bioseguridad establecidas durante esta pandemia; para más información pueden comunicarse al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), al (662)213-0928, o bien, acudir a cualquiera de los bancos de sangre de la Secretaría de Salud.