Lic. Victor Landeros, un hecho como Secretario del Ayuntamiento de Cajeme en la proxima administracion municipal; excelente operador politico y buen manejo en las relaciones publicas

Secretaria de Finanzas, Lucy Navarro Gallegos; Secretario del Bienestar, Lic. Alejandro Ibarra; titular de la SSPM, Capitan de Marina Candido Tarango

En el aire Andres Salas, si Alfonso Durazo no lo llama a subirse a su barco, es probable que lo rescate su leal y buen amigo Javier Lamarque Cano

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Si algo no se atraviesa de ultima hora o el diablo no mete la pata como otrora solia decirse, los principales cargos en la administracion de Javier Lamarque Cano estarian a cargo de los siguientes personajes:

Secretario del Ayuntamiento, Lic. Victor Landeros, quien fuera en excelente Secrerario de Seguridad Publica Municipal en el trienio de Manolo Barro Borgaro.

Secreraria de Finanzas, Lic. Lucy Navarro Gallegos, gente muy cercana a Lamarque, exdelegada del Infonavit en el sur del estado.

Secretaria de Seguridad Publica Municipal, Capitan de la Marina Nacional Armada de Mexico, Candido Tarango.

Secretaria del Bienestar o Desarrollo Social, Lic. Alejandro Ibarra, quien hasta hasta hace unos dias se perfilaba como Secretario del Ayuntamiento.

Ahora bien, no quiere decir que esta lista es oficial y si bien nos la filtro un personaje allegado al Alcalde Electo, esta puede cambiar.

Vera por que, porque si Andres Salas Sanchez no lo llama Alfonso Durazo para subirse a su barco es muy probable que lo rescate su gran amigo Lamarque Cano.

Recordar que en el 2018 Andres fue impulsado por Javier para la candidatura de Morena a la Alcaldia y fue el mismo Lamarque quien se lo presento a Alfonso Durazo y asi el de Bavispe se lo llevo a la SSP Federal.

Sin duda alguna el Lic. Victor Landeros seria un Secretario del Ayuntamiento de lujo dada su capacidad para operar y enfrentar los problemas politicos como lo hizo en varios momentos dificiles en auxilio de Manolo aun cuando su responsabilidad estaba en la SSPM.

El entonces Secretario del Ayuntamiento, Chabeto Plascencia, sirmpre fue un inutil, no le resolvia casi nada a Manolo, siendo el entonces director del Juridico, Lic. Pablo Beltran Leon, quien se coordinaba con Landeros.

Por cierto, ayer en Palacio Municipal se hizo un merecido reconocimiento al personal de Contraloria y unas semanas del cambio de administracion trasciende que es una profesionista muy preparada la que viene a ese cargo en la administracion del Lic. Javier Lamarque.

Por su valiosa labor ante los procesos internos de la actual administración y por dar respuesta en apego al estado de derecho a cada uno de los casos demandados por la ciudadanía, sin afectar la integridad humana y sin violentar la presunción de inocencia, fueron reconocidos públicamente 30 empleados del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y de la Unidad de Responsabilidades Administrativas (URA).

Previo a la entrega de los diplomas con los que se reconoció el trabajo que en equipo ha desarrollado el personal de esta importante área, el Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado enfatizó que con la creación de la Unidad de Responsabilidades Administrativas, en Cajeme se fortaleció un instrumento para poder generar mayor confianza, tanto entre el personal que labora en la misma comuna, como en los ciudadanos en general; además destacó los logros hasta ahora obtenidos por los elementos de Contraloría y por los representantes de la propia URA.

“Tenemos una unidad que, con base a un trabajo muy profesional, ético y transparente, se ha ganado a pulso la confianza institucional y social, gracias al impecable trabajo en el marco de la ley, por ello me complace mucho entregarles este reconocimiento y, al mismo tiempo, expresarles mi gratitud”, manifestó el Alcalde Mariscal Alvarado.

Por su parte, José L. Guerra Beltrán, titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, agradeció al munícipe por darle la oportunidad de colaborar con su gobierno y reconoció el esfuerzo desempeñado por sus compañeros de área para sacar adelante los procesos a los que se enfrentaron; además como muestra de su gratitud y modestia, solicitó la intervención de dos elementos de la dependencia a su cargo.

En consecuencia, la coordinadora administrativa de Contraloría, Ana Luisa Cuevas León compartió su experiencia laboral y expresó su agradecimiento a cada uno de los trabajadores por cumplir con los diarios compromisos impuestos por la naturaleza de su labor.

“Las experiencias son de mucho trabajo, de mucha responsabilidad y siempre todos hemos dado más del cien por ciento, siempre confiados y convencidos de que la contraloría es una dependencia muy importante de este Ayuntamiento”, mencionó Cuevas León.

Mientras que la titular de la URA, María Luisa Zamorano Rodríguez indicó sentirse satisfecha con las acciones realizadas en su departamento y agradeció al Presidente Municipal por el respaldo a su persona y por el acompañamiento recibido por parte de cada uno de sus colegas.

“Nos vamos con la misión cumplida y les agradezco siempre el apoyo de la Contraloría, la directora que siempre estuvo de la mano, sacando los pendientes de la unidad de responsabilidades, con un trabajo inédito que también nos tocó hacerlo a nivel estatal, así que nos vamos muy satisfechos señor presidente, gracias por la confianza”, expresó María Luisa Zamorano.