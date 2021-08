Viaja comitiva de México a Washington para negociar embargo de camarón

Compartir ! tweet







Una comitiva del Gobierno de México encabezada por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos, viajó a Washington para tratar de arreglar las complicaciones generadas por la propia Conapesca, con respecto al embargo del camarón silvestre decretado por Estados Unidos el pasado 30 de abril.

Las reuniones se realizarán este jueves 12 de agosto con representantes del Departamento de Estado y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), “para fortalecer la cooperación y llegar a acuerdos en temas de alta prioridad, como la certificación de camarón mexicano que se exporta al mercado norteamericano”.

En un comunicado de prensa, la Sader precisó que se solicitará a EU exentar a la pesca ribereña de las restricciones de importación del camarón, lo que tiene un fuerte impacto económico y social para el bienestar de más de 63 mil pescadores mexicanos y sus familias.

“En total, la afectación se extiende a más de 250 mil personas que dependen de esta importante actividad, entre ellas 40 mil mujeres”, indicó.

Además, la delegación mexicana intercambiará información sobre el avance de las acciones del “Plan de Acciones Emergentes implementadas por el Gobierno de México para la conservación de Tortugas Marinas”, que se refiere a la capacitación de la flota de altura en la colocación y operación de los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET’S).

Víctor Manuel Villalobos confío en que se pueda llegar a un relevante acuerdo para que las exportaciones de camarón ribereño se puedan seguir haciendo sin restricción alguna, “debido principalmente a que existe información técnica de respaldo que es muy robusta y sólida para atender el compromiso de México con la protección y conservación de las especies en riesgo, así como un mecanismo para diferenciar el origen del producto mexicano”.

El pasado 21 de julio, Excélsior dio a conocer que el intento de Conapesca de seguir exportando camarón de pesca ribereña a Estados Unidos, a pesar del embargo, abrió un nuevo frente para México, ya que ocasionó que la administración de Joe Biden pusiera los ojos sobre la captura artesanal que realizan comunidades de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), buscó negociar con Estados Unidos dejar abierta la exportación del camarón no industrial, capturado por comunidades ribereñas, tras comprometerse a entregar antes del 1 de junio una estrategia para diferenciar entre el producto capturado por barcos y las pequeñas embarcaciones (pangas).

En una carta dirigida a David Hogan, director de la Oficina de Conservación Marina del Departamento de Estado de EU, fechada el 17 de mayo, Bernardino Muñoz, director general de Planeación, Programación y Evaluación de Conapesca, hizo llegar información detallada de la pesca ribereña del camarón, distribución geográfica, tipos de redes y cantidad de embarcaciones con permisos vigentes.

Lo que quería EU es que nuestro país presentara una estrategia de trazabilidad para poder seguir la ruta del camarón desde que es capturado en el mar hasta que llega al consumidor final, con el fin de asegurarse que no provenía de la flota de altura que utiliza el método de redes de arrastre.

El problema vino después de que Estados Unidos revisó la información que entregó México. David Hogan, respondió que el Departamento de Estado no está en condiciones de emitir una determinación sobre la exportación de camarón ribereño, ya que descubrieron un potencial impacto hacia las tortugas marinas por el uso de otras redes de pesca que no estaban identificadas en las pequeñas embarcaciones (redes de arrastre, atarraya, suripera y charangas), por lo que ahora tienen que examinar e inspeccionar su actividad.

En el caso de las pangas que utilizan el chinchorro de línea, concluyó que “esta pesquería representa una amenaza significativa para las tortugas y no parece haber ninguna medida de mitigación. Por lo tanto, los camarones recolectados de esta manera no serían elegibles para ingresar a EU”.

De esta forma, Estados Unidos quiere ahora revisar además de la flota de altura que no utiliza de manera adecuada los DET’s, las embarcaciones menores o pangas con el fin de disminuir los riesgos por pesca incidental de tortugas marinas. Tomado de Excelsior.