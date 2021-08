Compartir ! tweet





Terrible: Hasta en un 40 por ciento se incremento la pobreza en Sonora en comparativo del 2018 al 2020, revela el Dr. Jose Nabor Cruz, secretario ejecutivo del CONEVAL

Y ante finanzas en quiebra que recibira Alfonso Durazo, el apoyo federal y la inversion privada seran determinantes para salir adelante

Activada Proteccion Civil, Seguridad Publica, Bomberos y brigadas especiales de Servicios Publico ante la tormenta de antenoche en el Municipio

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

A lo externado el lunes por Alfonso Durazo de que va a recibir un estado de Sonora en quiebra, se la lamentable informacion del CONEVAL, de que hasta en un 40 por ciento se incremento la pobreza en la entidad en comparativo del 2018 al 2020.

A nivel nacional la situacion es casi similar aunque Lopez Obrador sale de nuevo que el tiene otros datos, si, quisieramos creerle al Presidente, que mas quisieramos.

Hasta en un 40 por ciento se incrementó la pobreza en Sonora en comparativo del 2018 al 2020 así lo destacó el doctor José Nabor Cruz Marcelo.

El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) destacó que Sonora mantenía una pobreza de 774 mil habitantes y para el 2020 se llegó a 885 mil.

“Hay más pobres en Sonora, tenemos un 29.9 de la población y un 2.2 en pobreza extrema”.

“Sonora contaba con 64 mil habitantes en pobreza extrema y en este año después del año de pandemia se acumuló a 104 mil, un incremento de un 40 por ciento”, añadió.

Cruz Marcelo comentó que la pobreza extrema se refleja con las personas que tiene ingresos insuficientes para cubrir lo necesario y poder alimentarse.

“El covid vino a cambiar al mundo y uno de los factores tiene que ver con la paros laborales en la entidad”.

“Hace falta una recuperación de empleo y de salarios”, culminó.

Por supuesto que los estragos del Covid 19 y ahora la variante Delta han aportado cierto porcentaje de ese incremento de la pobreza en Sonora y en todo Mexico, pero AMLO ya habia tirado la economia al menos 0.5 del PIB por su odio a la Iniciativa Privada en los primeros 12 meses de su gobierno.

En el caso concreto de Cajeme y Sonora, lideres empresariales y sindicales habian planteado a la gobernadora Claudia Pavlovich no cerrar las empresas y comercios al 100 por ciento cuando arrecio el Covid.

Se le sugirio hacerlo al 50 por ciento para no afectar la planta productiva en el entendido de acatar todas disposiciones sanitarias, pero la mandataria prefirio hacerle caso al Contador Publico Enrique Claussen.

En ese entonces, antes del cierre total, el Dr. Teodoro Bojorquez Duran, Presidente de la Asociacion de Profesionistas y Ciudadanos (APYC), le sugirio a la mandataria no cerrar todo y le ofrecio el exitoso coctel medico para aplicarlo a los trabajadores y que tan buenos resultados a dado a sus pacientes.

Y pues ahi esta lo externado por el secretario ejecutivo del Coneval, Dr. Jose Nabor Cruz, de que “hay mas pobres en Sonora, tenemos un 29.9 de la poblacion y un 2.2 en pobreza extrema”, asi las cosas, un gran reto del proximo gobernador Alfonso Durazo.

Activada protección civil, seguridad pública, bomberos, brigadas especiales de servicios públicos

Estamos operando ahorita por el impacto de la lluvia

Ha, esos dos ultimos parrafos son sendos mensajes que via su cuenta personal en Twitter subio ayer poquito despues de las 4 de la madrugada el alcalde Sergio Pablo Mariscal tras cesar el intenso aguacero que por espacio de casi dos azoto a la ciudad, una precipitacion de 33.5 milimetros y vientos de 27 kph.

En el valle la lluvia maxima fue de 59 mm en la calle 600 y de 52 en SIRM, pero dejeme decirle que esta misma tarde habia dejado 200.3 mm en el poblado Sanalona, en Sinaloa, por la tarde y de avanzo hacia el sur de Sonora.