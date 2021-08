Llama Salud Sonora a establecimientos públicos a aplicar correctamente protocolos sanitarios contra COVID-19

Compartir ! tweet





• Comercios, restaurantes, bares y antros deben revisar que se estén llevando a cabo de manera efectiva

Hermosillo, Sonora; agosto 10 de 2021. A partir del incremento de casos de COVID-19, con sus variantes circulando en la entidad, la Secretaría de Salud en Sonora, reitera el llamado a los comercios, establecimientos de comida, bares y lugares públicos en general, a realizar correctamente los protocolos sanitarios, informó Dénica Cruz Loustaunau.

La directora de Epidemiología de Salud Sonora detalló que llevar a cabo los protocolos de manera eficiente, evitará que personas que tengan el virus contagien a demás personas en dichos espacios.

“Si todos los establecimientos públicos aplican correctamente los protocolos sanitarios, van a contribuir en gran medida a evitar la propagación del virus”, resaltó.

La funcionaria estatal mencionó que la ocupación hospitalaria estatal de la última semana es de 55% riesgo medio de saturación hospitalaria y que los municipios con mayor ocupación son: Cajeme 69%; Guaymas 65% y Hermosillo 64%, por lo que es primordial que se apliquen las acciones de contención del virus, como la restricción de la movilidad y contacto social de grupos jóvenes en actividades esenciales y no esenciales para reducir los contagios.

Explicó que la inmunidad colectiva aún es insuficiente para detener la propagación de contagios, de tal manera que es muy importante no omitir el cumplimiento de protocolos.

Recomendaciones generales para espacios públicos:

• En caso de contar con un solo acceso al establecimiento se recomienda el uso de señalizaciones o barreras físicas para el ingreso y salida de personas.

• Mantener, de ser posible, las puertas y ventanas abiertas del establecimiento, para favorecer la ventilación natural. De no ser posible, es recomendable que los equipos de aire acondicionado no recirculen el aire del interior y permanezcan encendidos a demanda.

• Intentar eliminar áreas de espera y vestíbulos y favorecer el uso universal y permanente del cubrebocas.

• Contar con dispensadores de alcohol en gel al 70% así como insumos para higiene de manos con agua y jabón.

Cabe mencionar, agregó, que uno de los síntomas más importantes de COVID-19 es la fiebre, por eso se debe tomar la temperatura a las personas a su ingreso al establecimiento; para ser más eficaces se sugiere el uso de una cámara termográfica o escáner, pues facilitan mantener la sana distancia.