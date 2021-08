Compartir ! tweet





Voy a recibir en estado en quiebra: Alfonso Durazo; ah, pero Claudia y sus “claudilleros” no saldrán en quiebra. Hay que ir por ellos!

Combate a la corrupcion, austeridad y ahorro, temas fallidos de AMLO que Alfonso pretende replicar en Sonora deben replantearse

Destaca Durazo su apoyo al desarrollo económico de Cajeme en concreto el de la empresa arizonense Sky Bridge y la ampliacion del aeropuerto internacional

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Leer o no en entrelineas los principales puntos abordados ayer por Alfonso Durazo en la amplia entrevista para un medio estatal sería lo de menos.

Por qué, porque el Gobernador Electo retoma varios temas fallidos de AMLO, quien ni gobierna ni administra, como el combate a la corrupcion, la austeridad y el ahorro.

Es cierto, Durazo va a recibir un estado en quiebra saqueado por Claudia, su marido Sergio, Pompa, el Pano, Bustamante -Cecop-. Hay que investigarlos y auditarlos.

Alfonso, a diferencia del inquilino de Palacio Nacional debera ir de la mano con la Iniciativa Privadan y la Sociedad para sacar adelante al estado; Amlo detesta a la IP y a la Sociedad, por eso el rotundo fracaso de su gobierno.

La estrategia contra la corrupción y el programa de austeridad con el que espera recuperar la estabilidad de las finanzas públicas, serán las primeras acciones de Alfonso Durazo cuando asuma la gubernatura del estado.

En entrevista con el diario Expreso, Durazo critica la situación financiera que, dice, herederá del gobierno actual:

“Voy a recibir unas finanzas en quiebra y sin recursos prácticamente para pagar la siguiente quincena, entonces la única manera de ganar solvencia presupuestal para atender los compromisos que hicimos con la gente en campaña es gastar menos, apretarnos el cinturón”.

Y puntualiza:

“Apenas va a alcanzar para pagar la siguiente quincena, pero después de un año tendremos ahorros de 4 mil 500 millones de pesos”.

¿Cuál será la primera acción que realizará?, le preguntan las reporteras Lorenza Sigala y Lorena Martínez.

Responde: Primero dar a conocer la estrategia de combate a la corrupción; la segunda va a ser presentar el programa de austeridad, ésas van a ser las dos acciones esenciales.

Hay un gran dispendio de gasto y por el caño de la corrupción se va otra buena parte del presupuesto, señala

Considera que con su plan de austeridad se pueden ahorrar en el primer año de la administración 4 mil 500 millones de pesos.

Sobre sus planes para Cajeme precisa:

“Estuve en Phoenix (Arizona) en las instalaciones de la empresa Sky Bridge, que es uno de los muchos interesados en convertir a Obregón en puerto de carga que, con un puente aéreo con Phoenix, les permita mover toda la carga que venga de nuestro país o de la Cuenca del Pacífico rumbo a EU, que haga una escala técnica en Ciudad Obregón”.

Habla de extender la pista del aeropuerto a 500 metros; “hay inversionistas altamente interesados. Tenemos que crear un recinto fiscal, el cual ya estoy platicando con las autoridades aduanales y contamos ya con su respaldo y tenemos que construir una infraestructura para el establecimiento de empresas, que son las que van a mover la carga”.

Con respecto a Cajeme, Alfonso Durazo ha venido trabajando en varios proyectos como ese de la empresa Sky Bridge, le entiende muy bien a esto del desarrollo económico, las nuevas tecnologías, la innovacion, promover la inversion nacional y extrajera, todo eso a lo que diametralmente no se le da al de Macuspana.

Si, Macuspana, Tabasco, donde el Pejelagarto debió ser Presidente Municipal y no Presidente de México; con Alfonso, el caso será distinto, no es que debió haber sido Alcalde de Bavispe y no Gobernador.

Regresando con lo primeramente expuesto, seria interesante ver la postura de la nueva rica de la Colonia Pitic a estas declaraciones de Durazo ayer lunes de que va a recibir un estado en quiebra, ah, Claudia y sus “claudilleros” no van a salir en quiebra. Hay que ir por ellos!