Tercera dosis de vacuna Pfizer aumentaría protección contra variante Delta y Beta

De acuerdo con la firma, una tercera dosis de su biológico aumentaría sustancialmente la protección contra las variante Delta y Beta

Aun cuando la Organización Mundial de la Salud, -por el momento- no recomienda la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra covid-19, los laboratorios Pfizer-Biontech informaron que en este mes solicitarán la aprobación de la Agencia de Administración de medicamentos y alimentos (FDA), de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otras autoridades reguladoras, para el uso de emergencia de la aplicación de una tercera dosis de su biológico, lo cual, aumentaría sustancialmente la protección contra las variante Delta y Beta.

En específico, Pfizer señaló a Excélsior, que los datos “recientemente revelados demuestran que una tercera dosis produce niveles de neutralización contra la variante Delta, los cuales, son más de cinco veces mayores en personas jóvenes y más de 11 veces más altos en personas mayores, que después de dos dosis”.

El laboratorio estadounidense, añadió que también los datos iniciales del estudio demuestran que una dosis de refuerzo administrada al menos 6 meses después de la segunda dosis tiene un perfil de tolerabilidad consistente, “a la vez que obtiene elevados títulos de neutralización contra el tipo silvestre del virus y la variante Beta (B.1.351), que son de 5 a 10 veces más altos que después de dos dosis iniciales”.

Por su parte, la semana pasada en conferencia virtual de prensa, Jarbas Barbosa, Subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que -ni la OPS, ni la OMS-, tienen evidencia científica para poder recomendar la aplicación de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer, aunque en cualquier momento la situación puede cambiar.

“Sí hay revisiones, sí hay una evaluación, sí hay un monitoreo de todas las evidencias, pero hasta el momento no hay evidencias para apoyar una recomendación de una tercera dosis.

“Esto puede cambiar en dos meses o no cambiar. Es un acierto cambiar cuando la evidencia esté disponible, entonces tenemos que seguir con el monitoreo y seguimiento hacia la decisión cuando la evidencia nos diga que tenemos las evidencias científicas para una tercera dosis, hoy todavía no las tenemos”, explicó.

Y aunque la OMS/OPS no han dado su visto bueno para la aplicación de una tercera dosis del biológico de Pfizer-Biontech, los países que ya han dado luz verde para administrar una tercera dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer-Biontech contra COVID-19 son : Israel, Alemania, Francia, Emiratos Árabes Unidos, República Dominicana, Bahrein, Rusia y Uruguay.

VACUNA PATRIA SE ENCUENTRA EN FASE I DE PRUEBAS CLÍNICAS

La vacuna contra coronavirus- patentada por investigadores de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai en Nueva York-, la cual en México se llamará Patria, presenta avances en la fase uno de pruebas clínicas en seres humanos, informó María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

En un evento virtual, realizado el pasado 8 de julio, sin dar mayores detalles, explicó que todas las instituciones que participan en alianza con los laboratorios Avimex, están trabajando de manera conjunta para producir un biológico elaborado en nuestro país, el cual, de acuerdo al cronograma presentado por el Gobierno Federal en abril pasado, se espera tener listo a finales de este año.

“Se encuentra avanzando en la fase uno de pruebas clínicas ya en seres humanos y donde las y los científicos y tecnólogos mexicanos que han colaborado y que siguen colaborando con estos laboratorios han logrado utilizar de los constructos de la vacuna a través del desarrollo tecnológico y la innovación, coordinado todo ello por el CONACYT”, señaló.

VACUNA SOBERANA

Con respecto a la vacuna contra covid-19, Soberana 02, que es desarrollada por la biofarmacéutica estatal BioCubaFarma y el Instituto Finlay de vacunas, se anunció que entre septiembre y octubre se presentarán los resultados del ensayo clínico en niños y adolescentes en los grupos de 3 a 11 y de 12 a 18 años.

El biológico Soberana 02 de dos aplicaciones y Soberana Plus -unidosis- presentan 91.2 por ciento de eficacia, según datos del Instituto Finlay.

Y junto con otra vacuna cubana denominada Abdala, estas inmunizaciones, ya se han aplicado en diferentes regiones de la Isla Caribeña a 10 millones de adultos, incluyendo mujeres embarazadas y personas trasplantadas, informó el pasado 4 de agosto, en su cuenta de twitter Miguel Díaz – Canel, Presidente de Cuba.

Sumado a lo anterior, BioCubaFarma, añadió que Soberana 02 será la primera vacuna conjugada contra coronavirus que se producirá en Irán y se comercializará como Pastucovac.