Emite Unidad Cibernética de Sonora recomendaciones para celebrar clases en línea seguras

Las y los maestros interesados en asesorías personalizadas pueden solicitar apoyo al personal especializado.

Hermosillo, Sonora; agosto 9 de 2021. Para evitar incidentes que vulneren la seguridad de las y los estudiantes durante clases en la modalidad en línea, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora a través de su Unidad Cibernética emite recomendaciones dirigidas a estudiantes, maestros y padres de familia.

Diego Salcido Serrano, encargado de la Unidad Cibernética, informó que durante el pasado ciclo fueron reportados un total de cuatro casos que pusieron en riesgo la estabilidad de las clases, mediante el ingreso de personas ajenas que buscaban alterar el orden.

Explicó que para prevenir este tipo de situaciones es preciso tomar en cuenta al momento de crear aulas virtuales seguras y efectivas en la plataforma “Zoom”, aspectos como establecer contraseñas exclusivas para la reunión y pedir que no se comparta con nadie.

Es importante, agregó, solicitar un registro para controlar quiénes acceden a la clase virtual, activar las salas de espera para evitar que se pueda ingresar sin permiso a una reunión.

El especialista en ciberseguridad expuso que el uso compartido de pantalla para escuelas está configurado para que sólo el anfitrión pueda compartir. Así puede bloquear el chat para que los asistentes no puedan enviarse mensajes privados.

Si un invitado no deseado en la clase virtual se ha unido, comentó Salcido Serrano, es posible eliminarlo usando los controles del icono de “seguridad”. De igual forma es posible bloquear la reunión para evitar que otros asistentes puedan unirse una vez iniciada la sesión.

Salcido Serrano manifestó que en la implementación de estas medidas de prevención para clases en línea seguras, la Secretaría de Seguridad a través de la Unidad Cibernética pone a disposición de maestras, maestros y padres de familia asesorías personalizadas en el teléfono 800 7724237.