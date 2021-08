INE advierte posible “retroceso” si se transforma radicalmente a la institución

Compartir ! tweet





Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE señaló que es importante el involucramiento de todos los partidos políticos

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que en un contexto dominado por la intolerancia y la polarización “se está empujando, eventualmente, hacia reformas electorales que no necesariamente pueden venir en esta lógica a consolidar y fortalecer lo que hasta ahora hemos alcanzado, sino bajo la promesa de transformar radicalmente está institucionalidad democrática pueden implicar francos retrocesos”.

Agregó que “por lo anterior es necesario el involucramiento de todos los partidos políticos para conocer y analizar las propuestas de reformas electorales y que la sociedad, los especialistas, y las autoridades electorales puedan participar, en el caso del INE, con el aporte técnico que caracteriza el trabajo del instituto en la redefinición del andamiaje electoral, “para que el futuro de nuestra nación sea de una democracia mejor, más robusta, y no de una democracia más precaria”.

Lo anterior durante el evento de balance sobre las acciones afirmativas de inclusión que realizó el INE durante las elecciones pasadas, de lo cual, dijo, los partidos políticos todavía muestran que tienen un “déficit de cultura cívica” para respetar esas acciones y no intentar “simulaciones” en su cumplimiento.

Hay que recordar que se intentó engañar a las autoridades en la parte de designar candidatos a personas pertenecientes a comunidades indígenas, migrantes, etcétera, por parte de algunos partidos políticos.