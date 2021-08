Compartir ! tweet





Con Alfonso Durazo llega una nueva clase política a gobernar Sonora; ni de izquierda ni de derecha, mas bien de centro con equilibrios acordes a la realidad sonorense

Un politico alejado de definiciones que parecen caducas y que aprovechará lo mejor de lo aprendido con Colosio, Fox y AMLO; respeto a Morena pero sin ser rehen politico

Hombre sumamente preparado, ni Claudia Pavlovich ni AMLO juntos le pisan los talones; es mucha pieza en lo político y económico

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

En lo personal sostengo que Alfonso Durazo Montaño es un hombre sumamente preparado en lo político y economico, y que ni juntos Claudia Pavlovich y Lopez Obrador le pisan los talones; por todo ello no se le descartaria para la Presidenciable del 2024.

Cómo definir a la nueva clase política que gobernará Sonora a partir de septiembre si ni siquiera es una clase como tal, sino un conglomerado de grupos con diversos orígenes políticos, socioeconómicos y en algunos casos con posturas muy diferentes ante la realidad circundante.

La respuesta podría estar en el rasgo que define la personalidad política del próximo gobernador: El pragmatismo. Salvo la reiterada y obligada mención de la máxima de la 4T -“no robar, no mentir, no traicionar”-, Alfonso Durazo se muestra como un político pragmático alejado de definiciones que parecen caducas como el ser de centro, derecha o izquierda, aun cuando alcanzó notoriedad sirviendo a tres referentes de esa geometría, Colosio en el centro, Fox a la derecha y AMLO a la izquierda.

Algunos de sus colaboradores más importantes exhiben el mismo pragmatismo desde que abandonaron sus posturas originales para acercarse a quien desde hace tres años se perfilaba como el candidato con más probabilidades de obtener la gubernatura en el 2021.

En una sociedad como la sonorense que está harta de disputas políticas y de la corrupción oficial en todos los niveles, no cae mal la llegada de una nueva generación de funcionarios con mentalidad práctica enfocados a la solución de problemas antes que a la intriga palaciega y al enriquecimiento personal.

A simple vista éste es el perfil del equipo designado por Durazo para el proceso de entrega – recepción. Mujeres y hombres con sólida formación académica, algunos cercanos a los proyectos de la sociedad civil, sin errores significativos en su trayectoria pública. Sin embargo su valor real se pondrá en evidencia cuando se instalen en posiciones de poder donde los principios personales suelen supeditarse a las necesidades del momento y a las exigencias del jefe.

La otra cara de la clase que prepara su arribo al gobierno de Sonora son los operadores políticos, unos provenientes de la izquierda morenista, otros del ámbito panista y no faltan los de color naranja. De chile, dulce y manteca, dice el lugar común. En campaña ya demostraron que pueden trabajar juntos, pero será diferente cuando se disputen cotos de poder y la cercanía de mayor influencia sobre las decisiones importantes del gobernador cuya tarea inmediata es mantener la armonía de los múltiples egos que lo rodean. Nada del otro mundo, es la naturaleza de la política.

El problema puede presentarse cuando el pragmatismo trate de imponer a toda costa sus fines inmediatos sobre los principios y valores que debe sustentar un proyecto de gobierno. Esto aunque huela a rancio, a fraseología del pasado, es una realidad objetiva ineludible.

Suspendida entre estos dos extremos, la clase política que prepara su arribo al gobierno aún carece de un sello distintivo. Las proclamas lópezobradortistas no son suficientes. Tampoco bastan las buenas nuevas que casi a diario anuncia Alfonso Durazo. Necesita un proyecto global que le dé coherencia e identidad a su gobierno.

El pragmatismo tiene límites y aunque desde hace tiempo se ha dado por hecho el “fin de las ideologías”, tarde o temprano la nueva clase política deberá adoptar el perfil ideológico del gobierno de la República o quedarse con el conservadurismo de la clase que le precede.

Sonora no es una excepción del México desigual donde prevalece la concentración de la riqueza en un sector reducido de la población. Además la injusta administración de la justicia es una lacra que urge radicar.

La nueva clase en el poder tiene retos enormes que parecen insuperables pero no lo son. El primero, y tal vez más importante, es la modernización de Sonora. En la próxima entrega definiré el tipo de modernización que requiere Sonora

Efectivamente coincidimos con algunos analistas politicos, politólogos y periodistas centrados y objetivos como el cajemense Sergio Anaya Gutierrez, de que con Alfonso Durazo va a llegar a Sonora una nueva clase politica.