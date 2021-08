Tercera ola de COVID-19 coloca a cinco municipios en riesgo máximo en el Mapa Sonora Anticipa

Compartir ! tweet





AH, PERO IR A CLASES ES ACTIVIDAD ESCENCIAL

Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Empalme y Guaymas en riesgo máximo por COVID-19

A partir de la próxima semana se pedirá en comercios certificado de vacunación o prueba negativa a COVID-19

Recuerda Salud Sonora restricciones y aforo por nivel de riesgo

Hermosillo, Sonora; agosto de 2021. Cinco municipios se encuentran en riesgo máximo en el Mapa Sonora Anticipa y 10 de los 12 municipios que contempla esta estratificación aumentaron su puntaje en riesgos de COVID-19, por lo que se reitera el llamado a la población a extremar las medidas contra contagios para evitar que sigan a la alza en la entidad por la tercera ola, refirió Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora externó que Sonora pasó de amarillo a naranja en el semáforo epidemiológico nacional al aumentar de 19 a 26 puntos en el puntaje de riesgos de COVID-19, situación que se previó anteriormente si la ciudadanía no reducía su movilidad.

“Hace una semana te informé que nuestros parámetros del Mapa Sonora Anticipa nos marcaban que si no nos poníamos las pilas reduciendo de tajo la movilidad, pasaríamos a Semáforo Naranja”, declaró.

Clausen Iberri recordó a la población la importancia de acudir a vacunarse contra el virus en su turno así como completar su esquema si corresponde a 2 dosis, ya que solo la vacunación junto con la práctica de protocolos sanitarios podrán contener la transmisión comunitaria del Sars-Cov2.

Informó que en la actualización del Mapa Sonora Anticipa, del 09 al 15 de agosto de 2021, se encuentra en riesgo máximo: Hermosillo, Guaymas, Empalme Cajeme y Navojoa; riesgo alto: Caborca y Huatabampo; en riesgo medio: San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Nogales y Cananea y en riesgo bajo: Agua Prieta

Puntualizó que 10 municipios de los 12 que contempla en Mapa Sonora Anticipa aumentaron en el puntaje de riesgos: Cajeme pasó de 33 a 36 puntos, Guaymas de 32 a 36 puntos, Empalme de 28 a 33 puntos, Hermosillo de 28 a 32 puntos, Navojoa de 24 a 30 puntos, Caborca de 20 a 23 puntos, Huatabampo de 19 a 21 puntos, Puerto Peñasco de 13 a 14 puntos, San Luis Río Colorado de 13 a 14 puntos y Agua Prieta de 3 a 6 puntos. Bajaron en riesgos; Nogales de 20 a 17 puntos y Cananea de 13 a 11 puntos.

El funcionario estatal recordó que el Consejo Estatal de Salud aprobó solicitar certificado de vacunación o prueba negativa a COVID-19 no mayor a 72 horas para ingresar a establecimientos a solicitud de distintas asociaciones relacionadas al gremio de casinos, restaurantes, centros de entretenimiento e industria, estrategia que se realizará en la entidad a partir de la semana entrante.

En cuanto a las restricciones, compartió que en todos los niveles de riesgos y actividades se pide el apego a medidas de prevención y protocolos sanitarios, sobre el límite de horario nocturno es hasta las 12:00 a.m. en riesgo medio, alto y máximo y en riesgo bajo no tiene restricción.

Señaló que en cuanto al aforo en lugares cerrados, en riesgo bajo se permite de 75 a 100% de la capacidad del local, en riesgo medio de 75%, en riesgo alto 50% y en riesgo máximo de 30%; en terrazas y lugares al aire libre, en riesgo bajo se permite 100% de aforo, en riesgo medio 75%, en riesgo alto y riesgo máximo 50%.

Sobre el tiempo máximo de duración para diversas actividades compartió los eventos sociales en riesgo bajo solo se pide el cumplimiento de protocolos sanitarios, en riesgo medio se permite 4 horas de duración en lugar cerrado y 5 horas en lugar abierto, en riesgo alto y máximo 3 horas de duración en lugar cerrado y 4 horas en abierto.

Centros comerciales en municipios en riesgo bajo sin restricción de horario y se pide cumplimiento de protocolos sanitarios, en riesgo medio sugerencia de 60 minutos, en riesgo alto 45 minutos y en riesgo máximo 30 minutos.

En los restaurantes, comentó, se deberá dar cumplimiento de protocolos sanitarios y con horario de cierre hasta las 12:00 a.m.

El funcionario estatal recordó que también se tienen recomendaciones específicas por actividad o industria, donde a casinos y antros en riesgo bajo se les pide el cumplimiento de protocolos sanitarios, en riesgo medio aforo del 75% operando como restaurante, en riesgo medio 50% de aforo operando como restaurante, riesgo máximo 30% de aforo, operando como restaurante.

Bares, cantinas y boliches en riesgo bajo cumplimiento de protocolos sanitarios, en riesgo medio 75% de aforo y operando como restaurante, en riesgo alto al 50% y operando como restaurante y en riesgo máximo al 30% y operando como restaurante.

Los gimnasios en riesgo bajo deben cumplir con protocolos sanitarios, en riesgo medio al 75% sin música, riesgo alto al 50% sin música y en riesgo máximo al 30% sin música.

Los eventos masivos como conciertos, festivales, estados y eventos deportivos están suspendidos en riesgo medio, alto y máximo y en riesgo bajo se pide el cumplimiento de protocolos sanitarios.

Los centros religiosos en lugar cerrado en riesgo bajo deben dar cumplimiento a protocolos sanitarios, en riesgo medio operar al 75% de aforo y en silencio; en riesgo alto al 50% de aforo y en silencio y en riesgo máximo al 30% de aforo y en silencio.

Transporte público cumplimiento de protocolos en riesgo bajo, en riesgo medio al 75% de aforo con ventanas abiertas, en riesgo alto al 50% de aforo con ventanas abiertas y al 25% de aforo y ventanas abiertas en riesgo máximo.

Comercios y bancos cumplimiento de protocolos sanitarios en riesgo bajo, en riesgo medio se permite el acceso a 3 personas por familia, en riesgo alto a 2 personas por familia y en riesgo máximo a 1 persona por familia.

Centros comerciales y tianguis, en riesgo bajo y medio cumplimiento de protocolos sanitarios, en riesgo alto 50% de aforo general y para cada local o sección y en riesgo máximo al 25% de aforo general y para cada local o sección.

Para consultorios médicos en riesgo bajo sin restricción, en riesgo medio operación habitual, en riesgo alto al 50% de aforo y atención por cita y riesgo máximo al 25% aforo y atención por cita.

Los salones de fiestas y fiestas particulares en riesgo bajo sin restricción, en riesgo medio al 75% de aforo con máximo de 5 horas de duración, en riesgo alto al 50% de aforo sin música y máximo 3 horas y en riesgo máximo al 25% de aforo sin música.

Cines, teatros, museos sin restricción en riesgo bajo, al 75% de aforo en riesgo medio y solo personas mayores de 18 años, en riesgo alto al 50% de aforo y solo adultos y al 30% en riesgo máximo y solo adultos.

Spa, salones de belleza, tatuajes, peluquerías, cuidado de manos y pies sin restricción en riesgo bajo, al 75% de aforo general y con cita en riesgo medio, al 50% de aforo general y con cita en riesgo alto y en riesgo máximo previa cita y solo 2 personas por servicio o domicilio.

A partir de la próxima semana, señaló, se continuará trabajando en la estrategia de solicitud de certificado de vacunación o prueba negativa a COVID-19 para implementarlo en las actividades recreativas.

Riesgos por municipio y zona cero

Riesgo Máximo