Hospitalizado por Covid-19, Fox se mofa de la discrepancia entre Sheinbaum y López-Gatell

A través de un comunicado, el Centro Fox y la Fundación Vamos México informaron que Vicente Fox, expresidente de México y su esposa, Martha Sahagún, se encuentran internados de manera voluntaria en un hospital privado tras haber dado positivos a Covid-19.

Ambos cuentan con su esquema completo de vacunación contra el coronavirus. Se mantienen estables y, hasta el momento, no han presentado síntomas graves de la enfermedad.

“Saldremos de esta y pronto retomaremos actividades”, dijeron a través de la comunicación del Centro Fox, al tiempo que pidieron a la población mantener los cuidados y no bajar la guardia frente al virus.

Contrario al tono conciliador e institucional del comunicado, este domingo el ex mandatario panista escribió en sus redes sociales un comentario irónico sobre la discrepancia pública entre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Salud por la coloración de la CDMX en le Semáforo Epidemiológico.

“Como siempre ‘un gran equipo’. Desacuerdo total en el pésimo manejo de la pandemia. Muchos muertos llevarán en su conciencia. Espero recapaciten!! No queremos NIÑOS muertos en la escuela”, publicó Fox Quesada. Tomado de La Politica Online.