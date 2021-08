Supervisa Gobernadora Pavlovich jornada de vacunación contra COVID-19 en jóvenes de 18 a 29 años de edad

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; agosto 6 de 2021. La positiva respuesta por parte de las y los jóvenes hermosillenses al primer día de la jornada de vacunación contra COVID-19 en población de 18 a 29 años es un gran paso para contener esta tercera ola de contagios, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al visitar uno de los puntos de aplicación del biológico en la capital sonorense.

Los 15 puntos de vacunación instalados en Hermosillo, 12 en el casco urbano y 3 en el área rural se llenaron rápidamente, jóvenes de entre 18 y 29 años atendieron el llamado para recibir la primera dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer y contar con protección para hacer frente a la pandemia.

Por fuera del punto del Cobach Villa de Seris la fila de jóvenes se extendía a lo largo del bulevar Vildósola, unos llenaban sus formatos, otros platicaban sobre la experiencia, a este lugar llegó la gobernadora Pavlovich para supervisar la jornada e invitar a quienes recibieron la vacuna a seguir manteniendo todas las medidas preventivas.

Al ingresar a la recepción del auditorio de este recinto platicó con las y los jóvenes, sobre la importancia de recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.

“Tenía mis dudas de que no se quisieran vacunar y algunos me dicen que vienen en grupo para apoyarse, que le digan a sus amigos, la verdad los veo convencidos, pero hay que seguir insistiendo, que se vacunen porque es la única manera de avanzar”, indicó.

La tarde del jueves a Sonora llegaron 280 mil 639 vacunas de la farmacéutica Pfizer, destinadas para la primera dosis para personas de 18 años y más en Hermosillo y segunda dosis para municipios fronterizos, los cuales próximamente tendrán fecha de vacunación.

La gobernadora Pavlovich destacó que en esta jornada, además de las y los jóvenes de 18 a 29 años, también podrán recibir su primera dosis aquellas personas que en las otras etapas no hayan podido vacunarse, por lo que llamó a seguir participando para que la población cuente con esta protección.

La gobernadora Pavlovich reiteró que no se puede bajar la guardia ante el COVID-19 y aunque reciban la primera dosis de la vacuna, se tienen que seguir poniendo en práctica las principales medidas preventivas, como uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia.

La jornada de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años continuará este sábado 7 y domingo 8 de agosto en un horario de las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.