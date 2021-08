Embarazadas, en riesgo ante Covid-19; van 20,319 contagiadas

Compartir ! tweet





De acuerdo con la Ssa, las embarazadas o puérperas entre 20 y 34 años son las más afectadas; CDMX, Guanajuato, Nuevo León… las entidades con más contagiadas; suman 389 decesos

CIUDAD DE MÉXICO. En medio de la tercera ola por Covid-19, las mujeres embarazadas aún están en riesgo y más aún si todavía no se vacunan, pues muestra de ello son los 23 decesos reportados por la Secretaría de Salud de Nuevo León el pasado 4 de agosto.

Aunque se ha avanzado en la vacunación contra Covid-19, las mujeres embarazadas forman parte de un grupo vulnerable, pues en lo que va del 2021 se han registrado 9 mil 799 casos positivos, y de éstos 184 decesos, de un total de 42 mil 522 mujeres estudiadas.

Fue en mayo pasado cuando las autoridades sanitarias federales anunciaron que las mujeres embarazadas mayores de 18 años podrían acceder a la dosis contra SARS-CoV-2 al ser consideradas como un grupo vulnerable.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que la decisión fue tomada porque la vacuna no era un riesgo y ayudaría a reducir los casos graves y de mortalidad materna por Covid-19.

Detalló que durante los segundo y tercer trimestres de gestación, este sector poblacional puede tener un alza en el riesgo de complicaciones y fallecimiento.

Incluso en septiembre de 2020 la revista médica especializada BMJ publicó los resultados de un estudio en los que se indicaba que entre los riesgos que corren las embarazadas están el que haya más probabilidades de que den a luz de manera prematura; sin embargo, las atenciones para ellas pueden ser mayores en caso de que no sólo se padezca Covid-19, sino también alguna comorbilidad.

Jóvenes embarazadas, las más vulnerables

En medio de la tercera ola por Covid-19, las embarazadas todavía son vulnerables al SARS-CoV-2, y a sus distintas variantes, y de acuerdo con el Informe epidemiológico semanal de embarazadas y puérperas estudiadas, ante sospecha de Covid-19, elaborado por la Secretaría de Salud (Ssa), son las jóvenes quienes pueden verse más afectadas.

El estudio revela que a partir de la semana epidemiológica número 20, en diciembre pasado, y hasta el pasado 1 de agosto, se han confirmado 18 mil 525 embazadas y mil 804 más en estado puerperio que padecen o han dado positivo a Covid-19, es decir, 20 mil 319.

De acuerdo con los datos del informe, las mujeres de entre 20 y 34 años han sido las más afectadas por la pandemia, ya que del total de casos positivos de SARS-CoV-2 este grupo representa el 73.3 por ciento.

Además, de las más de 20 mil mujeres con Covid-19 que han sido registradas, 22 por ciento estaba en el primer trimestre de gestación, 30.8 por ciento en el segundo y 47.2 por ciento en el tercero.

Organismos internacionales y autoridades sanitarias de México han informado que las comorbilidades son factores que pueden agravar el Covid-19 en personas contagiadas, y las embarazadas corren el mismo peligro, pues 14.9 por ciento de las infectadas reportó algún padecimiento de este tipo.

El informe revela también que las entidades con mayor número de casos positivos de SARS-CoV-2 en embarazadas o puérperas son la Ciudad de México con 4 mil 412; Guanajuato, con mil 262; Nuevo León, mil 235; Estado de México, 983; Jalisco, 990; Tabasco, 792; y Tamaulipas con 674.

Asimismo, “el 71.9 por ciento de los estados están por arriba de la media nacional de positividad a Covid-19”, ya que ésta es de 27.6 por ciento.

La Ssa informa además que tiene el seguimiento de 569 casos graves de hospitalizaciones, cuya mediana de edad es de 28 años, de las cuales 59 padecen de obesidad, 31 de diabetes; además, 94 están en Unidades de Cuidado Intensivo y 49 más están intubadas.

Las autoridades resaltan que en los casos graves, transcurrieron 3.6 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario; asimismo, los cuatro principales síntomas que presentaron las afectadas son los siguientes:

DECESOS MATERNOS

A lo largo de la pandemia, de las 20 mil 329 embarazadas o puérperas contagiadas por Covid-19, las autoridades sanitarias han reportado 389 defunciones “con una letalidad acumulada de 1.91 por ciento”.

Los resultados de los estudios del Informe epidemiológico semanal de embarazadas y puérperas estudiadas, ante sospecha de Covid-19 revelan que del total de fallecimientos, 73.1 por ciento es de mujeres de entre 25 y 39 años de edad, el mismo rango de quienes se contagian.

Cabe destacar que del total de decesos, 41.9 por ciento tuvo complicaciones a causa de las siguientes comorbilidades: asma, obesidad, hipertensión y diabetes. Tomado de Excelsior.