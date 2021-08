Es leche materna alimento adecuado para recién nacidos: Isssteson

Compartir ! tweet





Alfonso Sosa Becerra, médico del Isssteson coordinador de Lactancia Materna del Hospital Chávez, detalló los beneficios de brindar a los bebés este alimento puro y natural

Hermosillo, Sonora; agosto 6 de 2021. Al ser la leche materna un alimento que proporciona a las y los pequeños las proteínas, vitaminas, minerales, así como grasas y carbohidratos necesarios para un crecimiento físico y neurológico óptimo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) promueve en todo momento la alimentación con seno materno en recién nacidos derechohabientes del Instituto.

Además de favorecer en su desarrollo emocional e intelectual, es de fácil digestión, lo que significa que no le provocará cólicos y les brinda los anticuerpos que le ayudarán a enfrentar enfermedades en el futuro, e incluso es recomendada en tiempos de COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El doctor Alfonso Sosa Becerra, coordinador de Lactancia Materna en el Centro Médico “Dr. Ignacio Hospital Chávez” de Isssteson, detalló que esos son solamente algunos de los beneficios que el seno materno ofrece a los bebés y que, además, también existen beneficios para las madres lactantes.

“Es una leche muy nutritiva que no tiene costo, tiene una gran cantidad de anticuerpos, ayuda para que el bebé no se enferme de diarreas, alergias, problemas bronquiales, problemas de oído, entre muchos otros”, explicó el médico del Instituto.

Comentó que la leche materna cuenta con los nutrimentos necesarios para que el niño o la niña tengan un peso adecuado, ayuda a que sus órganos maduren correctamente, reduce el riesgo de caries e incluso es un alimento protector contra algunos tipos de cáncer, como linfomas o leucemias.

En el marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, el médico del Instituto resaltó además que el seno materno fortalece el vínculo afectivo del bebé con la madre, colaborando en el desarrollo emocional del pequeño.

“En el caso de las mamás, ayuda a la rápida recuperación después del parto, a quemar calorías adicionales y permite que se recuperen más rápido del sobrepeso adquirido”, explicó Sosa Becerra.

Dio a conocer que, al alimentar al bebé con seno materno, la mujer previene la depresión posparto e, incluso, puede prevenir enfermedades como osteoporosis, cáncer de mama o cáncer de ovario, entre otras.

El médico de Isssteson explicó que, desde recién nacidos, los bebés pueden recibir este alimento natural hasta los seis meses, según recomendación de la OMS, pero puede alargarse hasta los dos años si la mamá y el pequeño o pequeña están de acuerdo.

Sosa Becerra informó que en tiempos de pandemia por COVID-19, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) siguen recomendando la alimentación de seno materno a los recién nacidos, por lo que pidió a las madres orientarse con su médico tratante en caso de tener dudas.