Durante los tres años de la actual administracion municipal de Cajeme se trabajó sin apoyo del Gobierno del Estado, revela el Alcalde Sergio Pablo Mariscal

Cobra fuerza aquella pregunta atroz y real del Wasanga a Claudia Pavlovich de por que no nos quiere a los cajemense

Durazo obligado a investigar a la misma CPA, al Pano Salido, a Miguel Pompa Corella, a Manuelito Bustamante y al chino Salazar; deberían ir a la carcel

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Recuerdo al periodista Victor Lopez mejor conocido como el Wasanga haberle dicho a la gobernadora Claudia Pavlovich por qué ya no queria a los cajemenses y que ni visitas tenia durante meses.

Eso fue en la inauguración de la clinica Covid 19 del Seguro Social delante del director general del IMSS y del Presidente Municipal.

Muy dada en fingir y siempre tratando de enmendar señalamientos directos de este tipo la guerita de la colonia Pitic se comprometió va venir mas de seguido a Cajeme y no lo hizo.

Tan no quiso a Cajeme durante su gris y corrupto Gobierno que ni con los dedos se cuentan sus obras en la region todo lo contrario en Hermosillo donde invirtio el mayor presupuesto para obra pública y un transporte público de primera.

Durante los tres años de la actual administración municipal en Cajeme se trabajó sin apoyo del Gobierno del Estado, afirmó el alcalde Sergio Pablo Mariscal.

“Todos aquellos que no apoyaron al municipio, como lo fue el Gobierno del Estado, lo que hicieron fue no apoyar a la ciudadanía”, agregó.

“Que todos lo sepan con mucha claridad”, enfatizó Mariscal ante el alcalde electo Javier Lamarque en el evento que ambos presidieron para dar inicio al proceso de Entega – Recepción de sus respectivas administraciones municipales.

Mariscal expresó su confianza en que el gobierno municipal que encabezará Javier Lamarque Cano cuente con el apoyo del Gobierno del Estado para sacar adelante los proyectos de la Cuarta Transformación (4T).

“El gobernador Alfonso Durazo estará acompañando a este gobierno, cosa que no sucedió con la actual administración”, puntualizó.

Seguramente todo será distinto para Cajeme en el gobierno municipal de Javier Lamarque Cano ya que uno tiene toda la confianza en el proximo Gobierno estatal que encabezará el Doctor Alfonso DURAZO y de quien los cajemenses esperan que ordene investigar y auditar al corrupto gobierno de la nueva millonaria de la Colonia Pitic.

Y si uno pensaba que el gobierno de Guillermo Padres habia sido el mas transa y corrupto pues el de la guereja fue peor y por eso la importancia de que se le audite.

Una comalada de nuevos ricos y millonarios empezando por ella y también el inservible y mantenido de su primo Epifanio Salido asi como su compadre Miguel Pompa Corella y el insaciable de Manuelito Bustamante y hasta el chino Salazar.

Tan aborrecia a Ciudad Obregón esta mal nacida de Claudia Pavlovich que no le cedio al gobierno municipal el terreno de Tabasco y Coahuila donde estuvo la Primaria Fernando Dorward para constuir ahi un gran parque y regorzar las areas verdes y seguramente para venderlo via disfrazada licitacion a algún inversionista de Hermosillo.