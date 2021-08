Es indispensable que jóvenes se vacunen contra COVID-19 para contener ola de contagios: Gobernadora Pavlovich

Compartir ! tweet





En reunión de Conago manifiesta preocupación por incremento de casos en población joven y hace un llamado a reforzar la convocatoria al grupo de 18 a 29 años a vacunarse

Exponen y evalúan acciones para un próximo regreso a clases seguro

Hermosillo, Sonora; agosto 5 de 2021. Ante el incremento de casos de COVID-19 en población joven en esta tercera ola que se está registrando en todo el país, es indispensable que los jóvenes acudan a vacunarse, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en su calidad de presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), al exponer la necesidad de focalizar esfuerzos para que este grupo de edad tan dinámico colabore con esta medida de prevención.

Al encabezar una reunión de trabajo de la Conago, junto a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, la mandataria estatal reiteró su preocupación por el incremento de casos de COVID-19 en jóvenes y en personas que no se han vacunado o no tienen aún el esquema completo, por ello, celebró que ya esté en los estados caminando la vacunación a este grupo de 18 a 29 años y convocó a reforzar entre todos el llamado a que acudan a recibir el biológico.

“Algo que tenemos como foco rojo es el tema de los contagios en los jóvenes que, si bien es cierto, la mortalidad, a pesar del pico tan grande que tenemos ha bajado, también hay que decir que muchos de los jóvenes se están contagiando y algunos se están hospitalizando”, manifestó.

En esta reunión, celebrada de manera virtual y con la participación de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, se abordó el tema del regreso a clases que, en Sonora, dijo la mandataria estatal, será de manera gradual y con respeto a la decisión de los padres de familia de enviar o no a sus hijos a las aulas; asimismo, se expuso que se trabaja en la evaluación de las condiciones de cada plantel y en su atención para definir esa gradualidad.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, agradeció a los gobernadores y funcionarios federales por el compromiso que demuestran en este tipo de reuniones para dar continuidad a los esfuerzos conjuntos y coordinados para contener el avance de la pandemia por COVID-19 y se pronunció por trabajar en un regreso a clases estratégico y seguro.

En la reunión estuvieron Tatiana Clouthier Carrillo, secretaria de Economía; Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo; Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Además, participaron los gobernadores Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, Rutilio Escandón Cadenas de Chiapas, José Rosas Aispuro de Durango, Alfredo del Mazo Maza, del Estado de México, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de Guanajuato, Omar Fayad Meneses de Hidalgo.

También, Héctor Antonio Astudillo Flores de Guerrero, Cuauhtémoc Blanco Bravo de Morelos, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de Nuevo León, Francisco Domínguez Servién de Querétaro, Carlos Manuel Joaquín González de Quintana Roo, Juan Manuel Carreras López de San Luis Potosí, Adán Augusto López Hernández de Tabasco, Marco Antonio Mena Rodríguez de Tlaxcala, Cuitláhuac García Jiménez de Veracruz y Alejandro Tello Cristerna de Zacatecas, así como 12 representantes de los demás estados.