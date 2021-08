Compartir ! tweet





Entrega-Recepcion Municipal de Cajeme cumple expectativas; excelente relacion Mariscal-Lamarque, ambos se despiden de mano a las 2:30 en pasillos de Palacio

Fuimos los unicos en constatar eso y platicamos con el Alcalde Electo desde pasillos del segundo piso hasta la banqueta; al 100 su estado de salud

Lamarque buscará impedir la venta a particulares del gran terreno donde estuviera la Primaria Fernando Dorwak (Zaragoza y Coahuila); vea a Durazo, le dije

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Con el fin de dar seguimiento a la instalación de la Comisión Mixta de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal y que este proceso se realice de la manera más transparente posible, se llevó a cabo un encuentro entre el Alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado y el Presidente Municipal Electo, Javier Lamarque Cano, así como los equipos de transición de los Gobiernos entrante y saliente.

Participaron en la reunión, por parte de la administración municipal saliente, la Síndica Elizabeth Espinoza Ayala, además de, los regidores Guadalupe Balvaneda Ochoa, Carmina Islas Rosas, Ana María Castro Monzón y Rosendo Arrayales Terán.

Por la administración municipal entrante participaron la Síndica Electa Josefina Leyva González y los futuros regidores Manuel Alejandro Monge Badachi, Jaqueline Ramos Barba, Raúl Fernando Salas Valenzuela y Myrna Lorena Mora López.

La reunión fue coordinada por la actual Oficial Mayor Clara Mark Corona, quien describió las etapas y lineamientos a seguir durante el proceso de Entrega-Recepción hasta culminar con la ceremonia solemne de Cambio de Poderes a celebrarse el 16 de septiembre del año en curso.

Por cierto, supimos que tras concluir ese evento, Mariscal invitó a Lamarque a su oficina para continuar platicando sobre lo expuesto minutos antes en la ceremonia, misma que habia empezado pasadita la 1 de la tarde.

Un servidor fue el único comunicador que se quedó esperando por fuerita de la sala de recepción de Palacio para ver si Lamarque salia por ahi para saludarlo, y asi fue, tuvimos suerte, y salió junto a él Mariscal despidiéndose ambos, lo que aprovechamos para saludar al Presidente y al Presidente Electo con el que platicamos unos minutos en pasillos y bajamos los escalones platicando.

Vimos a Javier con mucho animo y la poca gente que ahi andaba lo saludaba con mucho entusiasmo; quedaron muy atras aquellos dias en los que traia algunos problemitas de salud.

Ah, media hora antes de que él y el Alcalde salieran juntos de la oficina de recepcion a eso de las 2:30 de la tarde salia por ahi mismo el titular de la SSPM, Capitán de Fragata, Cándido Tarango, platicamos unos minutos.

No le pregunté si estuvo en la reunión privada Mariscal-Lamarque tras la reunion de la Entrega-Recepción, pero suponemos que si, siendo de todas las confianzas de ambos; quedando pendiente una platica-café con él este viernes en sus oficinas.

Ah, en la platica con el Alacalde Electo desde desde los pasillos del segundo piso de Palacio hasta la banqueta, a pregunta expresa nos dijo que buscará ver si el gran predio de la que fuera la Escuela Fernando Dorwak, de Zaragoza y Coahuila va ser vendido a un particular por el actual Gobierno del Estado, de ser así, nos dijo buscará evitarlo.

Nos solicitó toda la informacion que tengamos a este respecto, y cuando le solicité que intercediera ante Alfonso Durazo para impedir ese probable atraco me dijo que lo hará.

Le comenté que primero el Presidente de la Asociacion de Profesionistas y Ciudadanos (APyC), Dr. Teodoro Bojorquez, habia propuesto al Gobierno del Estado que construyera ahi un parque, y nunca tuvo respuesta.

Después el Dip. Armando Alcalá le entró también al asunto y no tuvo respuesta, y finalmente el Alcalde Sergio Pablo Mariscal hizo lo mismo, que el estado donara al municipio el terreno para, con recursos propios, construir ahi un parque y ampliar el área verde, y tampoco tuvo respuesta.

Seria injusto y un crimen que la gobernadora Claudia Pavlovich lo venda a un particular con las desaseadas licitaciones, ventas a modo. A alguien de Hermosillo?