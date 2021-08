Compartir ! tweet





Duro cuestionamiento de la periodista Reyna Ramirez contra la gobernadora Claudia Pavlovich en “La Mañanera” ante AMLO; exhibe presunta corrupción de la mandataria

Destaca la comunicadora la “venta” de 27 predios que no son cualquier cosa y la entrega de Notarias Publicas a amigos y exfuncionarios; el Presidente nomas escuchaba

Unos de esos 27 predios valiosos podría ser el de la escuela Rebsamen; el Alcalde lo solicitó en donación para construir un parque público y no hubo respuesta

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

De alto impacto la “mañanera” del lunes en Palacio Nacional y que Claudia Pavlovich no dejará de recordarla hasta el ultimo día de su gobierno.

La brillante reportera-investigadora Reyna Millán, mas que preguntas al presidente Lopez Obrador, denunció una serie de presuntos ilícitos de la mandataria en la venta de 27 predios y “regalos” de notarías.

Casualmente, ayer aqui en Política Regional consideramos que Alfonso Durazo ya como gobernador constitucional debería ordenar auditorías e investigaciones sobre posibles irregularidades del gobierno claudillista.

Desconocemos si uno de esos 27 predios es el que fuera la escuela primaria Rebsamen, de las céntricas avenidas Zaragoza y Coahuila, que vale oro y no pocos inmobiliarios tanto de Obregón como de Hermosillo pagarian millones de pesos por él.

Con el pretexto de unas cuarteaduras a consecuencia de un sismo, la Rebsamen fue cerrada y demolida, y así ha estado por dos años, pero conservando un gran numero de árboles.

Ningún funcionario estatal ha informado con exactitud que va a ser de ese codiciado terreno, pero lo mas seguro es que forme parte del agandalle de bienes públicos clásicos en los finales de sexenios, o a lo mejor ya se desincorporó y se vendió a alguno de los inmobiliarios preferidos de la guerita de la Colonia Pitic.

Seguramente hay “gato encerrado”, pues el alcalde Sergio Pablo Mariscal me dijo hace casi dos años que el Ayuntamiento de Cajeme le habla solicitado al Gobierno del Estado la donación del terreno para construir ahí con recursos públicos un gran parque público y sembrar mas árboles para convertir el área en un pulmón del centro de la ciudad.

Regresando con la “mañanera” del lunes, el culto y abogado, historiador, escritor y periodista Carlos Moncada Ochoa, cajemense de nacimiento y residente en Hermosillo por muchos años, abordó ayer ese espectáculo mañanero. Veamos:

En los anales de La Mañanera quedó escrito ayer otro episodio del historial profesional de la muy activa reportera sonorense Reina Ramírez. Se le dio el uso de la palabra y procedió a formular al Presidente una pregunta que duró cinco minutos, y más que pregunta fue una ponencia sobre “sospechosismo”.

Le dijo al Presidente que aunque a la gobernadora Pavlovich le faltan un mes y medio (en realidad, un mes y diez días) para terminar su sexenio, ha puesto a la venta 27 predios, la mayoría de ellos en playas, mediante licitación “a sobre cerrado”. Y como si esto no fuera de por sí terrible, se dispone a entregar notarías, y con evidente satisfacción, la periodista emprendió la enumeración, con nombres y apellidos, de un montón de “aspirantes” a obtenerlas.

Aunque el presidente AMLO escuchó con atención a la reportera, ésta no le correspondió la cortesía, y el mandatario forcejeó verbalmente con ella, pues lo interrumpía con observaciones y réplicas, para conseguir redondear sus respuestas.

Dijo que ha sido una práctica de muchos años atrás que los gobernadores que van de salida otorguen patentes de notario (“ya se la entregó a su secretario de gobierno”, interrumpió la periodista), pero cada entidad federativa tiene su propia Ley de Notarías y consultará a la Secretaría de Gobernación qué facultades tiene en ese campo el Gobierno Federal. Y que, en todo caso, hay en cada Estado un Colegio de Notarios (“pero lo mandata el gobierno allá”, intercaló Reina) que ha de estar al pendiente de estas acciones.

En cuanto a la venta de lotes, observó que tal vez no habrá tiempo para concluirla porque el trámite por lo general es largo. (“¿Pero no le parece sospechoso?”, preguntó la reportera, y el Presidente no respondió porque, hay que entenderlo, cuando es tupida la lluvia de preguntas, ningún ser humano alcanza a contestarlas, y menos cuando esas preguntas carecen de fundamento).

El autor de esta columna, que entre todos sus defectos tiene el de ser licenciado en Derecho, se permite señalar:

a) que ningún gobernante se pone a vender lotes como el vendedor de churros que instala una mesita y le llegan los clientes; debe satisfacer un procedimiento legal que comienza por la desincorporación del servicio público del bien que será vendido; b) que realizar la venta mediante una licitación y recibir el nombre del presunto comprador y el precio que ofrece “a sobre cerrado” son garantías de que el gobierno no pretende favorecer a alguien; y c) que los aspirantes a notario no

obtienen la patente por el hecho de inscribirse: la lograrán sólo quienes pasen un examen y en número previamente limitado.

En fin, para terminar con una nota curiosa: para calcular cuánto le falta de gobernadora a Claudia, el Presidente se preguntó a sí mismo, pero en voz alta: ¿cuándo tomará posesión? “El 15 de septiembre”, dijo Reina; y el Presidente la corrigió: “No, el 13”. Moraleja: si vas a ponerte al tú por tú con AMLO, documéntate”.