FACILITA GOBIERNO MUNICIPAL OBTENCIÓN DE CERTEZA JURÍDICA A FAMILIAS DE AMPLIACIÓN EL RODEO II

Después de 9 años sin atención por administraciones municipales anteriores, familias vulnerables estarán en posibilidad de adquirir certeza jurídica sobre su patrimonio

Con la finalidad de que el total de los 165 núcleos familiares que habitan en la colonia 16 de Septiembre Ampliación del fraccionamiento El Rodeo II, estén en condiciones de obtener certeza jurídica patrimonial sobre los predios en los que construyeron sus casas, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, la Síndico Municipal, Elizabeth Espinoza Ayala y el Secretario de Desarrollo Urbano signaron Convenio de Adhesión y Ejecución de Acciones con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS).

Mariscal Alvarado señaló que la meta es otorgar 165 cartas de asignación, de las cuales se han liberado 112 documentos que avalan la legal propiedad de sus lotes, y a través de la firma de este convenio se generan las condiciones para que las familias restantes puedan acceder a sus respectivos tarjetones y después escriturar su posesión, lo que representa un logro social con el que se hace justicia a quienes desde más de nueve años han mantenido su lucha para cumplir el sueño de contar con la legitimidad en su propiedad.

“Hoy me congratulo junto con ustedes de estar aquí firmando este convenio que significa un paso muy importante para la generación plena de certeza jurídica, viene hacia delante, obviamente, el registro correspondiente hasta la generación de los tarjetones, así como el proceso de escrituración y con ellos estaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para garantizarles esto a las 165 familias”, expresó el Presidente Municipal.

Previo a la firma de los documentos, la Síndico Municipal, Elizabeth Espinoza Ayala indicó que seguirán trabajando para que más cajemenses cuenten con esta documentación gratuita con la que aseguran el futuro propio y el de sus hijos.

“El día de hoy estamos muy contentos porque ha llegado un momento muy especial, no sólo para la administración, sino también para ustedes porque están muy cerca de tener no sólo la carta de asignación, sino una mayor certeza jurídica sobre sus terrenos”, manifestó Espinoza Ayala.

A nombre de las familias beneficiadas, Ricardo Alfonso Talamantes, agradeció a las autoridades municipales por el apoyo que brindan a los más necesitados, pues con este acto ya estarán en condiciones de obtener las cartas y satisfacer el anhelo por ser legítimos propietarios de sus viviendas.

“Así como también da respuesta a la justa demanda del reclamo de obtener un lote para establecer nuestra vivienda digna por la que tanto tiempo hemos luchado, nueve años, nueve años de sacrificio, nueve años de mucha lucha; señor presidente, compañera síndica municipal, las familias de este sector popular le agradecemos”, indicó,

En el evento, además de los representantes de las familias beneficiadas, estuvieron presentes la Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Arlen Margarita Mariscal Vélez y Martha Aurora López, en representación de los vecinos de la Ampliación el Rodeo II.