Ni Sergio Pablo Mariscal ni Celida Lopez contaron con los apoyos necesarios de Claudia Pavlovich ni de Lopez Obrador; obvio, optarán por el silencio

Si Javier Lamarque piensa que AMLO le va a soltar recursos para obras publicas que equivocado va a estar; tal vez le va ir un poco mejor con Alfonso Durazo

El Alcalde Mariscal entregó paquetes de equipo y material medico y de ortopedia al Dispensario Medico de la comunidad yaqui de Loma de Guamuchil

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Desde que uno tiene memoria, jamas un gobierno municipal de Cajeme había sido objeto del desaire y desprecio jamás visto de parte del gobierno estatal en turno en materia de apoyos y obras como en el sexenio de Claudia Pavlovich.

Pero para ser francos y honestos, este mismo tipo de abandono y desaire para Cajeme se ha visto de parte del Presidente Lopez Obrador, ambos dejaron solo al Alcalde Sergio Pablo Mariscal, quien ha tenido que aguantar, o como también se dice, apechugar.

Nunca llegaron los famosos 500 millones de pesos prometidos por el Peje para infraestructura urbana, concretamente para rehabilitar las principales avenidas de la ciudad; esa cantidad la ha metido AMLO en una sola colonia de Villahermosa, Tabasco.

Pero no crea, lector, que el tabasqueño también le cumplió del todo al gobierno de Celida Lopez, quien tuvo que echar mano de alrededor de 800 millones de pesos que era para pago a proveedores a obras, por eso se notó mas obra en Hermosillo.

El alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado entregó paquetes de equipos y material médico y de ortopedia al Dispensario Médico de la comunidad Yaqui de la Loma de Guamúchil el primer beneficiado en esta ruta de entrega.

Frente a las autoridades tradicionales de la Loma de Guamúchil-Pueblo de Cócorit, Mariscal Alvarado señaló que, la finalidad de estas acciones es que la comunidad reciba el beneficio a través de dotar a las instituciones de salud del material y equipo médico necesario para brindar una oportuna y efectiva atención a sus pacientes, sobre todo ante la persistencia de la pandemia por COVID-19 y priorizando a los sectores más vulnerables del municipio.

Manifestó que la atención a las necesidades que plantea la comunidad Yaqui siempre ha sido una prioridad para su administración, por lo que dotar de material médico e instrumental ortopédico como beneficio comunitario, debe incluirse en la línea de una política pública de salud.

“Siempre Loma de Guamúchil y la comunidad yaqui está en nuestras prioridades y estaremos revisando otros temas para seguir fortaleciendo lo que está haciendo Claudia Valencia Hernández, la encargada del dispensario de la Loma de Guamúchil, ya que es mucha actividad, mucho trabajo y gestión, atendiendo diversos programas, no sólo es un tema de salud, porque el dispensario se vuelva prácticamente una casa comunitaria para el servicio de todos y un puente de enlace con el Gobierno Municipal para las necesidades que se estén planteando por parte de la comunidad”, expresó el Presidente Municipal.

Por su parte, la Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Arlen Margarita Mariscal Vélez, reiteró que esta es la primera de varias entregas de equipos de sanidad que se distribuirán en el municipio, por lo que se siente orgullosa de ser parte de estas acciones que benefician a quienes más lo necesitan.

Luego de la entrega simbólica del instrumental médico a Claudia Valencia Hernández, encargada del Dispensario, el Secretario de la Guardia Tradicional, Sergio Felipe Estrella Álvarez, agradeció a las autoridades municipales por los beneficios que en materia de salud destinaron para los habitantes de esta comunidad.

Ahora, a partir de septiembre, veremos como le va a ir al nuevo gobierno municipal de Javier Lamarque Cano, pero desde ahorita puedo asegurarles que de parte de AMLO le va ir igual que a Mariscal, por qué?

Porque el Peje es egoísta con los recursos públicos destinados a obra pública, no le agrada que los gobernadores ni los alcaldes se luzcan y queden bien con la gente a base de obras publicas con recursos federales; a él le gusta presumir obras que él mismo prometió.

Obvio, Mariscal jamas declarara el nulo apoyo de Andres Manuel para Cajeme, como tampoco lo hará Celida, pero al menos ambos debieron exhibir a Claudia Pavlovich su desaire y desprecio para sus respectivas administraciones municipales; solo nos queda que Alfonso Durazo la audite a fondo y le finque responsabilidades por todos los presuntos atracos a la hacienda pública estatal.