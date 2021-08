En mi gobierno los ahorros se destinarán a programas prioritarios: Alfonso Durazo Montaño

Compartir ! tweet





Hermosillo.- Todos los ahorros que generaremos en nuestro gobierno serán reorientados a programas sociales y obras de infraestructura, sin crear nuevos impuestos, aumentar los existentes y sin deuda, anunció Alfonso Durazo Montaño.

En rueda de prensa acompañado de Omar Del Valle Colosio y Rodolfo Castro Valdez, coordinador y coordinador de seguimiento en la comisión de entrega-recepción, el gobernador electo explicó que ya se conformaron tres grupos con el propósito de estabilizar las finanzas del estado.

Uno de los grupos, dijo, estudia las opciones de ahorro en el ejercicio del gasto innecesario o superfluo, para compactar y reducir estructuras sin afectar los derechos de los trabajadores de base del gobierno del estado.

Agregó que el grupo tiene el reto de generar ahorros por al menos 4 mil 500 millones de pesos anuales que se destinarán a financiar programas prioritarios, sociales y de infraestructura y “otra parte vendrá de tramos carreteros concesionados a particulares”.

Durazo Montaño detalló que otro equipo trabaja en optimizar los ingresos del gobierno sin incrementar “absolutamente ningún impuesto. No crearé nuevos impuestos. Y no habrá un crecimiento de la deuda pública en términos proporcionales al PIB del estado”.

El gobernador electo indicó que aspira a reducir la deuda pública que se come más del 13 por ciento del presupuesto en el pago del servicio de la deuda y añadió que un equipo más trabaja en una estrategia para reorientar el gasto, porque “sería imposible continuar con programas que no sean suficientemente eficaces en función del gasto que representan”.

Al referirse a la situación que guarda el Isssteson comentó que no pateará el bote como lo hicieron las administraciones anteriores y que construirá una solución progresiva de la mano con los trabajadores, el personal y la representación sindical.

El objetivo, dijo, es que con mayor transparencia y combate a la corrupción la institución garantice servicios oportunos, adecuados, eficientes, dignos y que con sus propios ingresos tenga capacidad de pagar oportunamente las pensiones.