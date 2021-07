Se revisará la vigencia de Pegasus: López Obrador

Compartir ! tweet





El presidente informa que se analizará si aún existe o si se canceló con el programa de espionaje; cuestiona inversión de gobierno de Peña Nieto para espiarlo a él y a su familia

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se revisará si su gobierno mantiene o canceló el contrato con la empresa israelí que proveía el programa de espionaje Pegasus.

El Titular del Ejecutivo dijo que todas las instancias involucradas con el caso de espionaje durante la anterior administración revisarán si aún hay algún vínculo con el programa Pegasus, y de mantenerse los contratos serán rescindidos, pues su administración tiene como principio no espiar a opositores ni a periodistas.

“No. No se sí pueda existir el contrato. Y lo voy a revisar y hoy mismo vamos a informar. De lo que estoy absolutamente seguro es que no se espía a nadie”, destacó López Obrador

¿De continuar el contrato? Se le cuestionó.

“Habría que ver quién lo tiene. Se hace la investigación. Si existe el contrato, hay que cancelarlo. No creo que exista, pero de todas maneras hay que hacer la revisión, y de lo que no tengo duda es de que nosotros no espiamos a nadie”, comentó López Obrador.

Cuestionó que la anterior administración haya invertido dinero del presupuesto para contratar el servicio de espionaje, y que entre los que eran seguidos estuvieran él, su esposa, sus hijos y un total de 50 personas de su entorno más cercano.

“Desde luego, me espiaban, durante uno o dos años, bueno, muchos más. Pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno hasta al médico que me atiende, al cardiólogo.

Cincuenta personas cercanas a mí, pero esto no sólo era en mi caso, eran periodIstas, a todos” (…) “Imaginemos cuánto costaba, cuánto dinero se destinaba al espionaje”, sentenció.

Destacó que hay registros de que él ha sido espiado desde los años setenta del siglo pasado, cuando era funcionario del Instituto Nacional Indigenista y no era opositor.

Comentó que se indagará qué instancias autorizaron la adquisición del programa Pegasus, quién pagaba las licencias, y quién y con qué criterios autorizaba espiar a periodistas y opositores.

Añadió que no va a denunciar ante alguna instancia judicial el espionaje que sufrió a lo largo de su carrera política.