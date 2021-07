Compartir ! tweet





Ricardo Bours ya sostuvo una charla amena con el Gobernador Electo Alfonso Durazo; no se descarta un encuentro personal en los próximos días o semanas

Mas de un millón de sonorenses no salieron a votar el 6 de junio, terrible; en la 410 apenas el 17% salió a votar, según Faustino Félix Chávez

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Ricardo Bours Castelo ya sostuvo una amena charla con el Gobernador Electo, Alfonso Durazo Montaño, todo bien, sin ningún problema.

Deseándole Ricardo lo mejor, por el bien de Sonora, y pues a darle vuelta a la hoja, fue una experiencia enriquecedora para el candidato a Gobernador.

Dolorosa también, y a volver a lo suyo, los negocios, finanzas, y como siempre su aporte en beneficio de la comunidad donde nació, creció.

Uno no descartaría un encuentro entre ambos en los próximos días o semanas, atrás quedaron las días duros de la campaña; Alfonso y Ricardo, juntos, tienen mucho que aportar a Sonora.

Por cierto, la semana pasada la dirigencia de MC, encabezada por Carlos Leon, dio un informe de resultados en Sonora y a nivel nacional, donde destaca el triunfo estatal en Nuevo León, que junto con Jalisco tienen las dos entidades mas importantes del pais.

A nivel local, destacó Charky León el triunfo de MC en siete alcaldías, importante en el sentido de que se necesitará de su aprobación para Reformas Constitucionales, al igual tendrán dos diputaciones locales pluris dado el porcentaje de votos, serán Rosa Elena “Pinki” Trujillo y Jorge Russo.

El dirigente estatal dijo que será institucional su relación con el gobierno de Alfonso Durazo, traen agenda sus dos diputados, no descartaría es cuestión de pelearse.

Y como lo señaló el Charly, si, digamos, la Secretaria de Gobierno es Maria Dolores del Río, o está en una buena posición de relación con el Congreso, si hay de que platicar se hará, sin que implique compromiso u obligación alguna.

Por otro lado, y al margen de los externado por Leon en la rueda de prensa, su relación con la Lola fue de aguante cuando ésta fue dirigente estatal, sobre todo en el manejo de las prerrogativas, “comesola”, y algunos no olvidan eso, y también en diligencias municipales, como la de Cajeme.

Y en cuanto su relación –del Charly– con Ricardo Bours, fue y sigue siendo de aprecio, de amistad aunque no comparte la decisión que tomó, de dejar la candidatura al cuarto para las doce.

Precisamente en cuanto a eso último, no le agradó a la dirigencia estatal de MC, pero fue la correcta. Por que?

Lo señaló el mismo Ricardo en días pasados en una entrevista que dio. Sostuvo encuentro con su amigo y candidato de la Alianza, Ernesto Candara, y llegaron a un acuerdo, medirse, y sumarse al que estuviera arriba, y le encomendaron este ejercicio a Liebano Sáenz.

Se hace el estudio o y Ernesto, sale arriba 8 puntos, era en pocas palabras decisión tomada, pragmático como es, Ricardo, objetivo, como político, empresario.

Se equivoco? Pues ahí están los resultados del 6 de junio, no es necesario ahondar en ello. Operó bien Morena pese a la apatia de la gente.

Solo salió a votar el 35% aquí en Cajeme para la elección de Gobernador y un promedio del 41% a nivel estatal.

Mas de un millón de sonorenses no salieron a votar, una total apatía. El Tinito Félix hizo un trabajo al respecto y en las colonias donde menos hubo votacion fue en la 410. Solí votó el 17% del padrón y en la Matiaz Mendez el 21%.

Terrible, para pensar y reflexionar: Por que apenas el 17% del padrón electoral salió a votar en la “Sostenes Valenzuela?