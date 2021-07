Producción de nueva Ford Maverick es muestra de la confianza que se tiene en Sonora: Gobernadora Pavlovich

Compartir ! tweet





• La mandataria estatal atestiguó el ensamblaje y probó la nueva pick up que se fabrica en la planta de Ford en Hermosillo

Hermosillo, Sonora; julio 19 de 2021. La producción de la nueva pick up Maverick en la planta Ford Hermosillo es una muestra más de la confianza que se tiene en la entidad y en la mano de obra sonorense, lo que atrae nuevas inversiones y genera más empleos a pesar de la pandemia de COVID-19, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al atestiguar el ensamblaje de esta nueva pick up, proyecto con el cual se crearon 500 nuevos empleos.

Acompañada por Héctor Pérez Díaz, presidente y CEO de Ford México, y de Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, la mandataria estatal señaló que este nuevo proyecto que llegó a la planta Ford en Hermosillo, con el estampado y ensamble de la nueva pick up Maverick es, sin duda, un indicador de que Sonora sigue atrayendo inversiones y se recupera del impacto económico que ha traído la pandemia de COVID-19.

“La verdad estoy muy contenta que se esté creciendo de esta manera, que se tenga la confianza en Sonora, que se tenga la confianza en los sonorenses, en los hermosillenses, es una planta que tiene muchos años y que, hoy por hoy, está en una expansión enorme”, subrayó.

Con la fabricación de la nueva Ford Maverick, enfatizó la gobernadora Pavlovich, se están creando 500 nuevos empleos en la planta y con el éxito en la fabricación del pick up y de la Ford Bronco, se podría dar paso a que en los próximos meses se atraiga un nuevo proyecto a la planta y se pueda crear un tercer turno.

“Además de la Bronco que ya se fabrica y que es un gran éxito, ahora se está fabricando el pick up Maverick; eso ya está generando, ya ahorita lo acabo de ver, a 500 personas nuevas empleándose a partir del día de hoy y, obviamente, todos sabemos que un empleo en Ford, son como alrededor de cinco o seis indirectos y, bueno, también una gran noticia porque obviamente vamos a ir por muchos más empleos, y yo creo que en unos meses más estaríamos hablando de mil 200 empleos más en esta planta”, mencionó.

Por su parte, Héctor Pérez Díaz, presidente y CEO de Ford México, agradeció el apoyo de la gobernadora Pavlovich durante los últimos cuatro años para poder hacer realidad el proyecto de la Ford Maverick en Sonora.

“Ha sido increíble, hemos ido a través de situaciones difíciles, la situación del COVID fue bastante complicada y logramos trabajar conjuntamente para resolver las oportunidades que habían, y maximizar las que se pudieran”, indicó.

La mano de obra sonorense es de gran calidad, resaltó Pérez Díaz y añadió que es uno de los factores determinantes para que Ford decida llevar este tipo de proyectos a la planta de Hermosillo.

“Son los sonorenses (el factor), los sonorenses son especiales, esta planta, parece mentira, pero es una de las mejores plantas del mundo de nuestra corporación, produce la mejor calidad, tiene los mejores productos y tiene una mística laboral increíble que es muy difícil de reproducir en cualquier parte del mundo”, aseguró.

Presentes: Enrique Araiza, director de Manufactura de Ford México; Abel Ortiz, gerente de planta de Ford en Hermosillo; Raúl del Campo, relaciones gubernamentales de Ford México; Carlos Valdez, director de Recursos Humanos de Ford México; y Christian Mendoza, gerente de Recursos Humanos de planta Ford en Hermosillo.