Docente recorre las calles en busca de nuevos lectores

Hermosillo, Sonora; julio 19 de 2021. La biblioteca móvil “Chinolín” es transportada en un triciclo recorriendo las calles del Poblado Miguel Alemán manejado por el maestro Ramón Andrés Zavala Valdez, director de la escuela primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”.

Los parques recreativos de la comunidad son el principal destino donde promueven la lectura utilizando el personaje de “Chinolín” para recrear historias a las familias que se reúnen en el lugar.

“La biblioteca móvil Chinolín tiene como objetivo principal acercar libros a las familias del Poblado, por medio de una biblioteca itinerante llevando diferentes títulos de libros a los parques públicos, para que las niñas y los niños junto con sus familias tengan un momento de lectura y entretenimiento”, dijo Zavala Valdez.

Recibió la invitación de unirse al equipo de promotores de lectura “Semillas sobre las Olas”, del Programa Nacional de Salas de Lectura, bajo la idea central de incentivar el gusto por los libros y desarrollar el hábito lector en las nuevas generaciones.

“Adecué un triciclo para trasladar libros, patrocinado en parte por el supermercado Súper Cele, y el resto del recurso lo aporté yo. La inauguración de la biblioteca móvil se realizó con la colaboración de compañeras y compañeros del equipo Semillas sobre las Olas, pertenecientes al Proyecto Nacional de Salas de Lectura”, comentó el director.

Relató que lo interesante del proyecto es la posibilidad de promover la lectura, no solo con acercar los libros, sino utilizando un divertido personaje para recrear historias y atrapar en esas páginas a los nuevos lectores.

“Chinolín es un personaje caracterizado por mí. Me permite realizar la dramatización de cuentos cantados, escenificados o con títeres de peluche, brindando un rato de recreación para las familias que visitan los lugares públicos de la comunidad”, expresó.

Destacó que la lectura representa una forma de contribuir al bienestar socioemocional de los menores, luego de estar más del año en aislamiento social.

“En este tiempo de pandemia la comunidad y en particular los niños y las niñas han experimentado sentimientos de angustia, ansiedad y de encierro. En estos últimos días he observado que papá, mamá e hijos han salido de sus casas a visitar los diferentes parques que existen en la comunidad. De aquí surge la necesidad de llevarles un poco de entretenimiento y lectura”, finalizó Zavala Valdez.