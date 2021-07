Compartir ! tweet





El general Crescencio Sandoval podría dejar la Secretaria de la Defensa Nacional; porque buscará su jubilación; lo relevaría el Almirante Rafael Ojeda, Secretario de Marina

Ricardo Monreal tiene mucho que perder con su desafío a AMLO de querer aparecer en la boleta presidencial del 2024 cuando que ésta ya se la reservó a su incondicional Claudia Sheuman

“No permitiré ratas en mi gobierno”: Alfonso Durazo; que bien, pero desde el 2018 algunas ratas bien conocidas de recientes exgobiernos priístas y panistas se subieron desde el 2018 al barco de Morena-4T

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Cuentan que por rumbos de Palacio Nacional en días pasados llegó la versión de que el general Luis Crescencio Sandoval anda pensando dejar la Secretaria de la Defensa Nacional que porque buscará su jubilación y desea estar de tiempo completo con su familia.

Aun no se confirma esa versión y si ya se le había comunicado al presidente Lopez Obrador, quien, de ser cierta la versión seguramente le solicitaría al general reconsiderarlo dada la estima y confianza que la tiene.

De confirmarse la especie no sería nada extraño que el general Sandoval le propondría al Presidente que lo relevara el Almirante y Secretario de la Marina Nacional, Jose Rafael Ojeda Duran.

El secretario de la Defensa Nacional nació en el puerto de Ensenada, Baja California, e ingreso al Heroico Colegio Militar en 1975, así que habrá que estar muy al pendiente.

Por su parte el Almirante Ojeda fue jefe de la IV Zona Naval con base en Guaymas, y durante su estadía logró cosechar excelentes relaciones con federaciones de cooperativas pesqueras, autoridades estatales y ciudadanía en general.

En una ocasión, uno de esos dirigentes pesqueros, nuestro Jefe y Amigo Catarino Villegas, lo invitó a una de las ediciones de la Expo Obregón.

En otros asuntos, los malquerientes AMLO y Ricardo Monreal tarde que temprano tendrán que reunirse para fumar la pipa de la paz ya que de lo contrario Morena continuará dividiéndose y hasta fragmentarse.

Es obvio que el Presidente tiene todas las de ganar y el zacatecano todas las de perder si insiste en buscar la candidatura presidencial que ya está mas cantada que un gallo madrugador, y ésta será para Claudia Sheuman.

En Palacio Nacional cayeron tan mal las entrevistas de Monreal con Loret de Mola, Lopez Doriga y Jose Cárdenas en las que el senador reitera que se ve en la boleta presidencial del 2024 con Morena y con el apoyo de Amlo.

El Presidente ya empezó a cercar a Ricardo Monreal, empezando con quitarle a la mayoría de los 44 senadores morenistas que representan el 66 por ciento del total de la bancada.

El primer golpe será quitarle la coordinación de la bancada y en consecuencia la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jupoco) del mismo senado.

Cuentan que, muy dado a echado pa delante, el zacatecano intentará agitar todo su dialogo con Lopez Obrador para evitar divisiones y rupturas en el partido, pero conociéndose muy bien al tabasqueño, éste no dará marcha atrás en su postura de que Claudia sea la candidata .

Pero bueno, quien puede descartar que pueda regresar al PRD y sea el candidato presidencial? De hacerlo, el golpe sería fuerte, pues miles de modernistas que no apoyaron a los candidatos de Sheuman en las once de las veinte alcaldías de la Ciudad de México también podrían regresar al PRD.

DURAZO NO PERMITIRA RATAS EN SU GOBIERNO

No permitiré una sola rata en mi gobierno, afirmó categórico Alfonso Durazo ante militantes de Morena en la reunión sostenida en Cd. Obregón como parte de la “gira de agradecimiento” que realiza el gobernador electo.

No queremos funcionarios que inicien como personas modestas y pronto se enriquezcan, ni funcionarios que se mareen en un ladrillo, tampoco aquellos que pasan de sencillos a arrogantes, advirtió.

No quiero ratas en mi gobierno, reiteró.

HUATABAMPO.- Vamos a iniciar con el proceso de recuperación de todo el sistema de salud en el Valle del Mayo, aseguró Alfonso Durazo Montaño.”.

“Ya tengo el compromiso del INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) de que el segundo día de mi gobierno -el 14 de septiembre- vamos a dar el banderazo para la recuperación de toda la infraestructura de salud (…) que está abandonada; vamos a ponerle personal, equipamiento y medicamentos, para garantizar la atención médica”.

Acompañado de los presidentes municipales de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo y de las y los diputados locales de los distritos 19, 20 y 21, y del distrito 07 federal, Durazo Montaño lamentó que en una región tan rica “algo se está haciendo mal, porque presenta los mayores índices de pobreza del estado y sus rezagos han sido históricos”.