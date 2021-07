Evalúan gobernadoras de Sonora y Nuevo México avance de proyectos estratégicos entre ambos estados

Compartir ! tweet





Coinciden en importancia de seguir impulsando en la agenda común temas como el clúster de gas natural, eliminación de permiso de viajero y oportunidades para estudiantes sonorenses

Hermosillo, Sonora; julio 18 de 2021. Proyectos como el clúster de gas natural entre Sonora, Arizona y Nuevo México, la iniciativa de la Maricopa Assocciation of Government (MAG) para eliminar el permiso de viajero en estos estados y oportunidades para estudiantes sonorenses, son parte de la agenda común de los gobiernos de Sonora y Nuevo México que se están impulsando desde ambos lados de la frontera y en los que es importante continuar trabajando, coincidieron las mandatarias Claudia Pavlovich Arellano y Michelle Lujan Grisham.

Estos temas de gran relevancia para los dos estados fronterizos fueron abordados por las gobernadoras en enlace telefónico, donde compartieron la agenda de temas afines en los que trabajan desde hace 12 años en la Comisión Sonora-Nuevo México, “Dos estados, una visión”.

“Es un placer hablar de temas que tenemos en común Sonora y Nuevo México en 12 años de trabajo; ha sido muy importante la generación de empleo, la atracción de inversión, aquí en Sonora están trabajando grandes empresas como Amazon, Lazy Boy, Ford, Constellation, Black & Decker y, obviamente, impulsar la educación es primordial, por eso agradezco el apoyo de las universidades de Nuevo México que reciben estudiantes sonorenses con cuotas preferenciales de hasta 50 por ciento de descuento”, destacó la gobernadora Pavlovich.

La mandataria sonorense destacó que gracias a los trabajos de las Comisiones Sonora-Nuevo México hay importantes logros en el tema educativo, como programas de doble titulación entre el ITSON y la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU); descuento de 50 por ciento en colegiatura para estudiantes de Sonora en universidades de Nuevo México; becas de 100 por ciento en la Universidad Western de Nuevo México y apoyo del Instituto de Crédito Educativo.

La gobernadora Pavlovich detalló la importancia de continuar trabajando en la promoción de un clúster de gas natural entre Nuevo México y Sonora a través de Arizona, con la cual se impulse el uso de mejores tipos de energías y recordó que uno de los memorándums de entendimiento trilateral, firmado en 2018, tiene que ver con el propósito de lograr, poco a poco, el uso de energías limpias en beneficio de las personas y del medio ambiente.

Otro tema crucial para la recuperación económica de estos estados, ampliar el turismo y el comercio, es darle seguimiento a la iniciativa de la Maricopa Assocciation of Government (MAG) de eliminar el permiso de viajero a Arizona y Nuevo México para ampliar la Zona Comercial Fronteriza en Nuevo México, lo que permitiría a los turistas mexicanos viajar más lejos en el estado (Forma I-94).

“Creo que eso va a ser un generador de turismo increíble para Nuevo México y Arizona, estamos ahorita en la prueba piloto, va bastante bien, solo quiero agradecerles este tema y seguir trabajando en ello; el tema de permisos se ha vuelto complicado y la verdad es que hay mucho turista que puede ir más allá de los kilómetros permitidos, creo que vale la pena trabajar en ello”, manifestó.

Las gobernadoras Pavlovich Arellano y Lujan Grisham agradecieron los esfuerzos que se han hecho en ambos estados y el apoyo de los gobiernos de México y Estados Unidos, para que pronto la mayoría de los habitantes de Sonora y Nuevo México tengan su esquema completo de vacunación contra COVID-19 y muy pronto se abra de nuevo la frontera para viajes no esenciales.

“Es importante lograr estos objetivos, continuar trabajando juntas y con nuestro equipo; es muy bueno hablar de estos temas que tenemos en común, por nuestra gente; sigamos trabajando para que haya más logros como los que ya hemos tenido, te agradezco todo el trabajo que se ha impulsado y sigamos trabajando por más”, expresó Lujan Grisham.

La Comisión Sonora-Nuevo México se estableció en 2009 y en estos 12 años se han generado iniciativas de trabajo conjunto en cinco mesas de trabajo con sus respectivos logros: Seguridad y Administración de Emergencias; Educación, Salud, Ciencia y Tecnología; Turismo y Cultura; Desarrollo Económico y Agro Industrial. Asimismo, se han firmado entre Sonora y Nuevo México 18 Memorándums de Entendimiento de 2016 a 2019, de un total de 24 firmados desde 2009.

En la reunión virtual estuvieron Alicia Keyes, secretaria de Economía de Nuevo México, y Jesús Epifanio Salido, jefe de la Oficina del Ejecutivo en Sonora.