Llaman a oposición a perfilar candidato

Sí por México exhorta al PAN, PRI y PRD a construir un camino que los lleve al triunfo, como ocurrió en las pasadas elecciones

Luego de que en las filas de Morena se tomó la decisión de “destapar” tres años antes de las elecciones a sus posibles candidatos presidenciales, la organización civil Sí por México lanzó un llamado al PAN, PRI y PRD para empezar a construir el camino para tener un abanderado único de la oposición para 2024.

La agrupación en la cual participan empresarios, activistas sociales y políticos cercanos a los tres partidos, realizó un storytelling de las elecciones 2021 el 9 de julio pasado, impartido por el consultor Yuri von Berner Serbolov, cuya conclusión fue que la oposición debe ir unida a la contienda presidencial.

Ya vimos ahora que pueden jugar los partidos por su lado, las clases medias, los empresarios, lo importante es que se haga esta masa crítica, y claro, todo depende de que se tenga un candidato de unidad, eso va a ser, que no se divida la oposición”, dijo Serbolov Palos.

Como se recordará, Sí por México, contribuyó desde octubre de 2020 a consolidar la alianza Va por México, entre PAN, PRI y PRD, que otorgó un mayor número de diputados a dichos partidos en las pasadas elecciones del 6 de junio en relación con la elección de 2018.

Con este foro entre sus afiliados, Sí por México inició el camino para tener en el segundo semestre del 2022 un candidato ciudadano, es decir, no militante en activo de uno de los partidos, que empiece a delinear un proyecto de desarrollo para el país y a ganar simpatía entre los ciudadanos.

Derivado del resultado de las pasadas elecciones, que demostró que la alianza opositora redunda en mejores resultados, el año próximo PAN, PRI, PRD presentarán seis candidaturas a gobernadores y en el 2024 llegar a los comicios con un amplio respaldo.

Los promotores de Sí Por México se dijeron convencidos de que la elección del 6 de junio demostró que el bloque opositor sí puede ganar elecciones, y el mejor ejemplo son los resultados obtenidos por PRI, PAN y PRD en la Ciudad de México y Estado de México.

La alianza PRI, PAN, PRD, que no existía hasta esta elección, pues ha llegado a tener hasta 39 millones de votos en el pasado, entonces, si se mantienen unidos, y yo creo que esto va a rebasar a los partidos, como fue en esta elección”, detalló Yuri von Berner Serbolov.

Sin embargo, ponen énfasis en que en 2024 se requiere un mejor proyecto con amplia participación ciudadana y la convergencia de los tres partidos coaligados, como lo comentó el político panista Juan Antonio García Villa.

Entonces, rescato esa idea, la apoyo y ojalá todos no caigamos en el garlito de que los enemigos de la 4T están moralmente derrotados, y sí podremos tener un magnífico candidato para el 2024”, comentó el exdiputado del PAN.

La vocera de Sí por México, la activista Denise Meade Gaudry, señaló que con este foro se establecen las bases “para construir una nueva narrativa rumbo al 2021”, con un proyecto de vocación de poder y un mejor proyecto para México.

Los mexicanos y las mexicanas necesitamos seguir trabajando juntos, fortalecernos y seguir creciendo, justamente por eso continuamos con las Conferencias Sí por México y nos estamos reagrupando para continuar”, indicó Meade.

Los participantes insistieron en que se deben analizar los modelos sociales más exitosos en el mundo y ver cómo se pueden operar en México y crear una estructura territorial nacional, así como la conformación de un Plan México 2024-2050, en materia de política, desarrollo social, seguridad y economía, el cual podría ser presentado antes de que termine el año.

En los grupos de trabajo se informó que ya se elabora un plan sobre cuatro ejes: fortalecimiento del PAN, PRI y PRD; búsqueda de alianzas con organizaciones políticas nacionales y regionales; construcción de un movimiento de masas nacional y movilización de la sociedad civil con énfasis en jóvenes y mujeres para que participen y se gane en la revocación de mandato de marzo de 2022.

El exdiputado Carlos Fernando Angulo Parra señaló que se puede empezar a explorar la posibilidad de que una mujer sea la abanderada de la coalición para 2024, y expuso que tendría que ser el partido más votado, de los tres, el que encabece la coalición.

El Partido Acción Nacional, consideramos que es el más viable para liderar la coalición por ser de los opositores el más fuerte, a pesar que yo considero que tuvo un gran fracaso, perdió dos gubernaturas, aunque ganó el centro del país”, concluyó. Tomado de Excelsior.