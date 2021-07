Concluye con éxito jornada de vacunación transfronteriza contra COVID-19

Compartir ! tweet





Reconoce Gobernadora el arduo trabajo de los Consulados de México en Yuma, Tucson, Nogales y Douglas, coordinado con autoridades de Arizona, de Sonora y de los municipios

Hermosillo, Sonora; julio 16 de 2021. Gracias a un ejemplar trabajo y coordinación entre autoridades de Arizona y Sonora, así como a la ayuda prestada por los municipios y el respaldo del Gobierno de México, concluyó con éxito la vacunación transfronteriza contra COVID-19 de habitantes de San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Nogales, Sonoyta, Naco, Fronteras, Bacoachi y Cananea, donde se aplicaron cerca de 8 mil dosis, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

La mandataria estatal explicó que se trató de un plan piloto de vacunación que se dio por un ofrecimiento de vacunas contra COVID-19 por parte del Comité de Salud de la Comisión Arizona-México y su coordinadora operativa, doctora Cecilia Rosales, a los consulados de México en Nogales y Douglas y del condado de Pima al Consulado de México en Tucson.

“Estamos muy agradecidos porque este plan piloto se ha sumado a la campaña nacional de vacunación contra COVID-19, ha sido un esfuerzo binacional coordinado entre instituciones federales, estatales, municipales y de los condados, con organizaciones del sector privado de ambos lados de la frontera Sonora-Arizona; esto es un ejemplo de cooperación para buscar el bien común, en beneficio de los ciudadanos”, expresó.

Epifanio Salido, jefe de la Oficina del Ejecutivo en Sonora, indicó que este esfuerzo binacional se concretó con la autorización de las autoridades de Aduana y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP) de los puertos fronterizos de Nogales, Naco, Douglas, Lukeville y San Luis Arizona; el respaldo de la Secretaría de Salud, el Gobierno Federal y con el apoyo de los alcaldes: Santos González, de San Luis Río Colorado; José Ramos, de Gral. Plutarco Elías Calles; Jesús Antonio Pujol, de Nogales; Andrea Celeste Ramos, de Naco; Jesús Alfonso Montaño, de Agua Prieta; Eduardo Quiroga, de Cananea; Guadalupe Valdez, de Fronteras; Reyes Navarro, de Bacoachi, así como de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Peñasco y la Asociación de Maquiladoras.

“Este proceso benefició a personas mayores de 18 años y se llevó a cabo en los recintos fiscales de los puertos fronterizos de cada ciudad, en tanto que la vacuna que se recibió de Arizona no se tuvo que importar y las personas no presentaron su visa para cruzar a territorio estadounidense”, comentó el jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal.

Los costos de aplicación fueron donados en su totalidad por la Universidad de Arizona y los condados participantes y estuvo dirigida principalmente a los sectores de la población que trabajan o prestan servicios que harán posibles la apertura de las fronteras a viajes no esenciales.

Salido Pavlovich indicó que en Nogales, Arizona (Mariposa)-Nogales, Sonora, la jornada se llevó a cabo los días 21 y 22 de junio y estuvo dirigida a trabajadores de maquiladoras, personal del SAT, Inami y policías; en este caso, las empresas trasladaron a los trabajadores en autobuses, fueron acompañados por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y se contó con una ambulancia proporcionada por Cruz Roja.

En San Luis Río Colorado-San Luis, Arizona, la jornada fue los días 22, 23 y 24 de junio y se aplicaron a trabajadores de maquiladora, de servicios de emergencia y agrícolas de esa región; la coordinación estuvo a cargo del Consulado de México en Yuma y asociaciones de San Luis, R.C. El 30 de junio y 1 de julio fue en Douglas-Agua Prieta, también con trabajadores de maquiladoras y servicios públicos municipales y se contó con el apoyo de ambulancia y personal médico por parte de la Secretaría de Salud.

En Sonoyta-Lukeville el 7 y 8 de julio se aplicaron vacunas a habitantes de Plutarco E. Calles y Puerto Peñasco; allí la OCV apoyó en la logística, el condado de Pima donó las vacunas y se contó con el respaldo de la Secretaría de Salud con ambulancia y personal médico.

Finalmente, comentó, el 14 y 15 de julio se aplicaron la vacunas en Naco (Arizona)-Naco (Sonora) en beneficio de personas de los municipios de Naco, Agua Prieta, Cananea, Fronteras y Bacoachi; con el respaldo del Ayuntamiento de Naco se realizó el pre-registro de los receptores de la vacuna y se contó con una ambulancia de Protección Civil y con personal médico de la Secretaría de Salud.