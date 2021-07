Laboran en período vacacional Agencias y Sub Agencias Fiscales

Hermosillo, Sonora; julio 16 de 2021. Con pleno cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene, personal de las Agencias y Sub agencias fiscales del estado, estarán laborando durante el período vacacional en los horarios normales de atención, informó Alejandro García Rosas, subsecretario de Ingresos en el estado.

Precisó que las 27 Agencias y 10 Sub agencias estarán trabajando de manera normal, como se viene haciendo desde el año anterior con previa cita como medida preventiva ante COVID- 19, sin embargo, se atenderá a todos los contribuyentes que acudan a efectuar sus trámites, priorizando a los que tienen el trámite concertado.

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda indicó que en la búsqueda constante por ofrecer mejores servicios y atención a los contribuyentes, y sin menoscabo del descanso que corresponde a los trabajadores se implementaron las guardias.

Aclaró que solamente el 17 de julio las Agencias fiscales que trabajan en sábado permanecerán cerradas por ser día inhábil para Gobierno del Estado, fin de semana previo al inicio del primer período vacacional 2021, mismo que inicia el lunes 19 para concluir el 30 del mes en curso.

Explicó que desde semanas atrás se estableció un rol de guardias para que cada uno de los servidores públicos que laboran en estas áreas cuenten con sus vacaciones, a la vez que se mantiene el personal necesario para que en todo momento se otorgue la mejor de las atenciones a los ciudadanos.

García Rosas precisó que las Agencias y Sub agencias fiscales del Estado darán los servicios que de manera constante se ofrecen en estas dependencias, para trámites totalmente presenciales, entre los que se encuentran la expedición de licencias por primera vez, revalidación de placas, pago de convenios o el establecimiento de los mismos, pago de diversos servicios e impuestos y demás responsabilidades fiscales.