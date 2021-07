LANZA GOBIERNO MUNICIPAL Y ORGANIZACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES CAMPAÑA CROQUETÓN 2021

Compartir ! tweet





Celebrarán Día Mundial del Perro con donativo de alimentos para asociaciones protectoras de animales

En el marco del Día Mundial del Perro, y con la meta de alcanzar 500 kilos de croquetas, el Gobierno Municipal en coordinación con Asociaciones Protectoras de Animales, invita a la comunidad a sumarse a la campaña denominada “Croquetón 2021”, a celebrarse del 15 al 21 del presente mes, con el objetivo de crear una cultura de respeto hacia los animales en general.

En rueda de prensa, la Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Arlen Margarita Mariscal Vélez manifestó que son once la Asociaciones participantes, cuya labor es no remunerada, pero llena de satisfacciones por contribuir al cuidado de las mascotas, por lo que es importante apoyarlas para que puedan cubrir las necesidades de alimentación para los animalitos a su cargo y posterior adopción.

“Es importante que apoyemos la cultura del cuidado animal, porque de esta manera abonamos a la cultura de paz que tanto necesitamos, la no violencia y la dignidad hacia los animales se dirigen o suman a que tengamos una mejor comunidad, a que convivamos mejor entre los humanos, a que entendamos que el medio ambiente es nuestro sustento de vida”, expresó Mariscal Vélez.

En este sentido, invitó a la sociedad en general, comerciantes y empresarios a unirse a esta causa y superar juntos la meta propuesta.

La Directora del Instituto Cajemense de la Juventud (ICJ), Anahí Vega Borbón, informó que los kilos de croquetas recaudados, se distribuirán en forma proporcional con el número de animalitos que tengan cada una de las agrupaciones participantes y añadió que, a la par de esta campaña se realizarán acciones de adopción de mascotas.

Dijo que, para la recepción de alimentos operan tres centros de acopio, el principal se ubicará en la plaza Álvaro Obregón, frente a palacio municipal, durante los días 19, 20 y 21 de julio, en un horario de 9:00 a 14:00 horas; un segundo módulo, serán las propias oficinas del ICJ, ubicadas en calle Náinari y Sahuaripa, entrada al Deportivo Náinari 2000, con horario de 8:00 a 15:00 horas, desde el 15 al 21 de este mes.

Mientras que el tercer centro de acopio, funcionará en las oficinas de DIF Municipal, planta baja del palacio, de 8:00 a 15:00 horas, del 15 al 21 de julio.

Para quienes deseen realizar donativos, pero no cuentan con medio de traslado, indicó que se implementarán rutas de colecta, es decir que acudirán hasta su domicilio con sólo comunicarse a la página del Instituto Cajemense de la Juventud o bien llamar al número 64444 131378.

El Coordinador del Centro de Control y Atención Animal (CCAA), Víctor Manuel Acuña Anaya, señaló que actualmente se encuentran 261 perros en hogar temporal, 97 perros en albergue, 64 gatos y 27 casos especiales, haciendo un total de 449 animalitos, entre los que se repartirán la cantidad de croquetas que sean donadas.

Agregó que el 21 de julio, el día Mundial del Perro, se celebrarán, a partir de las 18:00 horas diversos eventos en el Domo de la Laguna del Náinari, entre ellos la instalación de un módulo para aplicar producto contra garrapatas, además se obsequiarán 150 collares repelentes a quienes lleven sus perritos, se aplicará la vacunación antirrábica, adopción de mascotas y entrega simbólica lo recaudado.