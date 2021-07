Compartir ! tweet





Se presentan en Sonora presuntos casos de corrupción en las obras del Programa de Justicia Social para los pueblos yaquis; no pagan a constructoras de Cajeme

Fuerte y seria denuncia del Sindicato Alternativo adherido al Sindicato Nacional Minero de Napito; ni por Amloistas de la 4T los atienden

Cierra el ciclo de incomunicación de Claudia Pavlovich con medios de comunicación social del sur de Sonora; vino el miércoles “a escondidas”

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

El secretario del Sindicato Gremial Alternativo – CIT, Pedro Enrique Robles Castillo, acompañado por Alejandro Beltrán Esparza, Javier Flores, Martín Leyva, manifestaron su inconformidad respecto a unas compañías contratistas que han estado afectando monetariamente a los bolsillos de trabajadores en las comunidades yaquis que se encuentran dentro del programa federal.

Robles Castillo, expresó que dicha situación ya se está tomando como un problema social, debido a la ejecución de obras que se están dando en las comunidades yaquis, cómo son, canchas de usos múltiples, remodelación de las guardias tradicionales, dispensarios médicos, e tre otras, mismas que ya tienen su avance y no han llegado a concluirse a falta de recursos.

Compañías que vienen de Baja California y que no han cumplido con el pago a dichos trabajadores, son: JMTN, Constructor Bajas de RL de C.V. y Deraney Constructor S. de R.L de C.V.

Ante ello, los líderes sindicales hacen un

llamado de atención a las dependencias de gobierno, pues convencidos de la cuarta transformación, de que éste es un proyecto que dignifica la trabajador en primer instancia.

El dirigente del sindicato nacional gremial, resaltó que están muy molestos porque no debe de pasar este tipo de problemas,

“Son obras que con gran avance de ejecución dejaron de pagar nómina, argumentando que no tienen dinero y eso es algo muy dudoso de su parte, pues está llegando a afectar a más de 300 trabajadores, quienes día a día tienen que llevar el pan a sus familias y no se vale”.

Por su parte, Alejandro Beltrán Esparza, destacó que los colaboradores de gobierno, de las dependencias correspondientes a este tipo de obras, si no están dando el ancho, es por que no están poniendo la debida atención a este tipo de problemas, entonces significa que algo anda mal.

Cabe mencionar que en el mes de marzo se iniciaron dichas obras, en territorio yaqui, y en mayo, se inició el problema de liquidez hasta la fecha, pues se ha hecho una bola de nieve sin dar respuesta alguna ante tal situación.

Agregaron que en primer instancia se está acudiendo a la negociación, buscando la concordia, pues los mismos trabajadores ya no van a soportar esta arbitrariedad que por más de un mes y medio se ha venido acrecentando, por lo que acudirán a manifestarse de diferente manera y no llegar a llegar a la cuestión legal ante dichas empresas.

Que ingrata y malagradecida resultó Claudia Pavlovich con los medios de comunicación social del sur del estado y en la recta final de su mandato mantuvo el menosprecio del casi todo su sexenio.

Ayer miércoles la gobernadora Claudia Pavlovich visitó Cd. Obregón “a escondidas” de los medios de comunicación.

Aunque después su equipo de prensa con el estilo triunfalista de siempre boletinó los logros exhibidos en cada acto que aquí presidió la mandataria, no hubo para los medios locales un aviso siquiera de los eventos y menos aún la invitación para entrevistarla.

En la recta final de su administración Claudia Pavlovich mantiene el menosprecio exhibido durante seis años a los medios de comunicación locales.

Fueron pocas las visitas que hizo a Cajeme y ante públicos afines, como empresarios y productores agrícolas. Fueron visitas donde su equipo de incomunicación social la envolvió en una burbuja de reporteros a modo, beneficiarios de convenios ellos o las empresas para las que trabajan. Un muro de contención ante preguntas incómodas o cuestionamientos sobre su administración.

En cada evento se repetía a los reporteros que “al final de la gira la Gobernadora los atenderá con mucho gusto”. Pero esa “atención” no pasó nunca de una entrevista de banqueta, hecha a la carrera antes de subir a la vagoneta donde la esperaban guaruras y funcionarios acompañantes.

Esta última visita, la del miércoles, fue un cierre con broche de oro en la relación del gobierno actual con los medios de Cajeme. Cualquier entrevista o rueda de prensa que pudiera darse ahora sería inútil, demasiado tarde en un ciclo que está por cerrarse.

Si al presidente AMLO se le critica por los excesos de sus Mañaneras, donde responde a cuestionamientos y críticas abiertas, en el caso de la gobernadora de Sonora se critica su alejamiento excesivo del periodismo independiente y su afán de refugiarse en la mediocridad de voceros a modo que son felices cuando ella les habla por su nombre.

Hoy, al momento de escribir esta nota, los medios locales esperan el programa de la visita que hará Alfonso Durazo, y con especial interés los reporteros están pendientes de una rueda de prensa con el gobernador electo.

Ojalá el señor Durazo ya en funciones como mandatario sostenga la costumbre de hablar de frente con todos los reporteros locales, sin muros de contención ni discriminaciones. Eso está por verse.