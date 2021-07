Monreal descarta participar en campañas adelantadas tras destape de Ebrard

Compartir ! tweet





Monreal enfatizó que no participará en las campañas adelantadas, pero subrayó que no tiene nada contra el destape de Marcelo Ebrard

Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, aseguró que pese a que es correcto que el canciller Marcelo Ebrard haya dado a conocer su intención de participar en las elecciones presidenciales de 2024, se están adelantando los tiempos.

Monreal enfatizó que él no participará en las campañas adelantadas pero subrayó que no tiene nada contra las declaraciones de Marcelo Ebrard.

“Lo que está haciendo el canciller es correcto no tengo ninguna opinión contraria, al contrario, valga la redundancia, tengo una opinión positiva. Yo veo que están adelantados los tiempos yo no lo haré pero todos lo pueden hacer simplemente que cuiden los términos jurídicos legales por el tema de campañas anticipadas y el proceso”, apuntó.

Las declaraciones de Monreal se dan luego de que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), confirmara este martes sus aspiraciones para la Presidencia de la República en el año 2024.

El canciller mexicano se refirió a una reunión privada realizada el fin de semana pasado en Toluca, Estado de México, donde confirmó sus colaboradores que buscará la Presidencia de la República en 2024.

Desde las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, se han intensificado los rumores de la sucesión de López Obrador, para la que suenan con fuerza los nombres de Ebrard, canciller desde 2018, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Con información de López-Dóriga Digital