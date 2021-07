Hacienda: tres secretarios en tres años, en el asiento más caliente de la administración AMLO

Compartir ! tweet





Por la Secretaría de Hacienda han pasado dos nombres: Carlos Manuel Urzúa Macías, Arturo Herrera Gutiérrez y ahora, Rogelio Ramírez de la O

Terminó la gestión de Arturo Herrera como Secretario de Hacienda y Crédito Público, ahora pasará a ser gobernador del Banco de México (Banxico) de acuerdo con los nombramientos que recibió la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, de igual forma, Rogelio Ramírez de la O ocupará el puesto que deja Herrera.

Por esta dependencia ya han pasado dos nombres: Carlos Manuel Urzúa Macías, Arturo Herrera Gutiérrez y ahora, Rogelio Ramírez de la O, pues los cambios han sido constantes en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Carlos Urzúa

Carlos Urzúa presentó su renuncia a la Secretaría a menos de un año del inicio de la administración de López Obrador.

Fue a través de una carta que difundió en Twitter en la que Urzúa acusó la imposición de funcionarios que carecen de experiencia, además de evidenciar el conflicto de intereses que tenían “algunos personajes influyentes del actual gobierno”.

“Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”, agregó Urzúa en la carta.

Por su parte, el Jefe del Ejecutivo Federal rechazó que haya sido un error considerar al economista como parte de su gabinete, aunque aclaró que no comprende las críticas por algo que “todos sabían” que quería hacer, de hecho, el ex secretario de Hacienda ya había confesado estar en desacuerdo con algunos proyectos de la Cuarta Transformación.

El presidente mexicano lo acusó de haberle entregado un Plan Nacional de Desarrollo del tipo neoliberal, como se veía en gobiernos anteriores, pero Carlos Urzúa no opinó al respecto.

“No está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años”, dijo López Obrador sobre las discrepancias señaladas por Urzúa.

Arturo Herrera

Fue nombrado Secretario de Hacienda y Crédito Público en 2019 tras la salida de Carlos Urzúa de la dependencia, Andrés Manuel López Obrador aseguró que Herrera es un profesional en economía, con virtudes de humanismo y honestidad, destacó que es de toda su confianza.

Anteriormente, Arturo Herrera había ocupado posiciones en el Banco Mundial, la banca privada, el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con la pandemia por coronavirus en México, descendió la recaudación de impuestos por actividad económica y la autoridad federal hizo más eficientes los métodos para la fiscalización de deudores con el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

De igual forma, se usaron recursos de fondos de emergencia como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y se inició la extinción de fideicomisos.

Por otra parte, es destacable la reunión con los ministros de finanzas y gobernadores de Bancos Centrales de las 20 economías más importantes del mundo (G20) el viernes 9 y el sábado 10 de julio en Venecia, Italia.

Los ministros de Finanzas del G20 aprobaron un “histórico acuerdo sobre una arquitectura tributaria internacional más estable y más justa”, que establece un impuesto global de “al menos el 15%” sobre las ganancias de las multinacionales

Arturo Herrera dijo en una entrevista con Reuters durante la reunión, no había mucho que pensar sobre el aval al acuerdo fiscal de la OCDE.

Por ahora, esperará la candidatura y ratificación del Senado para volverse gobernador del Banco de México a partir de 2022.

Rogelio Ramírez de la O

Rogelio Ramírez de la O es un destacado consultor de empresas trasnacionales y mexicanas. Es doctor en economía en la Universidad de Cambridge en Inglaterra.

Ramírez de la O fue prospecto a convertirse en secretario de Hacienda en 2006, de resultar ganador López Obrador, pero debido a la derrota, no fue así y continuó con sus actividades privadas, aunque de cerca con el tabasqueño.

Será el próximo 16 de julio cuando De la O asuma el cargo y formará parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Tomado de Infobae.