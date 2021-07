Compartir ! tweet





Alfonso Durazo este jueves en Cajeme para agradecer a quienes lo apoyaron y reiterarles el gran y buen trabajo que hará para todos los sonorenses

La injusta y burda eliminación del Seguro Agropecuario que operaba la SHCP, es un duro golpe para los productores de parte del destructor de la economía, ya saben quien

Celida Lopez, bravucona y testaruda no entendió el mensaje que le envió el Gobernador Electo, de retirar la impugnación del triunfo de Toño Astiazaran; y así, Alfonso ni de barrendera le dará chamba en su Gobierno

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Alfonso Durazo, ya como gobernador electo de Sonora estará este jueves en Cajeme para agradecer a los ciudadanos que votaron por el y darles un mensaje de que hará bien las cosas tanto para ellos como para quienes no le dieron su voto.

El anuncio lo hizo a mediamañana del ayer el Alcalde Electo, Javier Lamarque Cano, en el marco de una conferencia de prensa en el que entre otros temas abordo la deuda del Oomapasc.

Ya por la tarde pudiese darse a conocer el itinerario de esta gira y lo más seguro es que Alfonso también visite dos municipios más del sur de la entidad, manejándose a Huatabampo y Navojoa.

Entre tanto, a mediodía continuaba la sesión de Cabildo encabezada por el alcalde Sergio Pablo Mariscal y en la que precisamente se tocaría el tema de la deuda del Oomapasc con Solaqua, mencionándose el traspaso de los dos terrenos donde operan las plantas para aligerar la deuda.

Pero debido a que continúan las restricciones tanto a los medios como a la ciudadanía por lo del Covid-19, pues a esperar el comunicado de prensa.

Por cierto, Emeterio Ochoa Bazua se reintegró a su regiduria tras concluir el proceso electoral y asistió a esta reunión de ayer, regresando su suplente, el cetemista Chacho Valencia, quien logró cobrar unas quincenas.

Emeterio, quien estaba en el equipo de campaña de Ernesto Gandara, dijo que regresó al Cabildo porque tenía varios pendientes que resolver como regidor y por el interes de cobrar las quincenas que faltan.

Y a quien saludamos en sus oficinas de la Agencia Fiscal del Estado poco después del mediodía fue a su titular, Lic. Adrián Manjarrez Diaz, ya muy repuesto de un problema de salud, ah, ayer mismo se reintegró a sus labores.

Ahí mismo el saludo con su eficaz y honesto asistente, el Lic. Cristóbal Blancas Virgen; horas antes en la cafetera Mesa Plural del Yori Inn, Don Jesús Félix Holguin, había preguntado si alguien sabía si Adrián ya andaba en circulación, siendo entonces que un servidor le pasó a Adrián el cel de un servidor con una llamada del exalcalde.

En mas de exalcaldes –o exalcaldezas–, pues Celida Lopez ya no regresará a la oficina mas refrigerada del Palacio Municipal de Hermosillo, y es que Alfonso Durazo le envió un mensaje vía un mutuo amigo de ambos, pero parece que la bravucona expanista no entendió y la semana pasada alargó su licencia hasta octubre.

Es un absurdo, pues el 16 de septiembre es cuando el alcalde sustituto entregará la estafeta a Antonio Astiazaran Gutierrez, así que Celida juega con lumbre desairando y desafiando el clarísimo mensaje que le envió Durazo.

Así, entonces, si Alfonso tenia pensado nombrarla en una buena posición del gabinete, pues ahora a lo mejor ni de barrendera le dará trabajo.

OTRO DURO GOLPE DE AMLO AL AGRO

Aunque ya no contaba con presupuesto federal para el presente año, la eliminación del programa del Seguro Agropecuario por parte de la SHCP, es un duro golpe para los productores de México, dijo Juan Pablo Mendoza Molina.

“Este tipo de apoyos respaldan a los productores frente a sequías, exceso de lluvias o heladas, por eso es importante fomentar la cultura del seguro, pero el actual Gobierno ha estado quitando todos esos apoyos”, lamentó.

Por supuesto que este es otro serio problema que deberá ver y analizar con los productores agropecuarios Alfonso Durazo ya como gobernador, siendo Sonora un estado eminentemente agropecuario, pero esto no lo entiende el destructor del campo y del resto de la economía, el ya saben quien.