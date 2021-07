Compartir ! tweet





POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Con los cambios anunciados ayer en su gobierno, Claudia Sheinbaum se radicaliza y sigue la línea presidencial de ir por los pobres; declarar la guerra a las clases medias aspiracionistas y combatir a la “prensa inmunda”.

La llegada de Martí Batres a la Secretaría de Gobierno no sólo es una afrenta para la ciudadanía y una clara advertencia para la oposición. También manda un mensaje a Ricardo Monreal y a Marcelo Ebrard, aspiracionistas que anhelan estar en la sucesión de 2024.

Aunque el arribo del senador no sorprende, pues se había venido mencionando desde hace un par de semanas, se mantenían algunas dudas, sobre todo por su fama de poco confiable y de que llegaría a trabajar para sí mismo, con la idea de sustituir a Sheinbaum.

Con Martí, la 4T confirma que va con todo por la recuperación de la capital, echando mano de su política asistencialista de programas sociales, a fin de amarrar el voto de los más pobres, que dependen de las dádivas gubernamentales.

A leguas se ve la mano de Palacio Nacional con esta imposición, pues en las pasadas elecciones la jefa de Gobierno dejó fuera no sólo a Ricardo Monreal, también acotó todo lo que oliera a Batres.

El motivo era el mismo de hoy: la gran desconfianza que el exceuísta despertaba en ella, pues sabía que si le daba posiciones intentaría posicionarse como el siguiente candidato a la Jefatura de Gobierno en tres años.

Paradojas de la vida; no lo quería tan cerca en la CDMX y resulta que ahora se le metió hasta la cocina, en un puesto donde podrá hacer grilla a sus anchas, pues será el encargado de la relación con los actores políticos de la capital, sean de Morena o de la oposición.

Su figura puede eclipsar a Sheinbaum, que no tiene a nadie en su equipo que le pueda operar políticamente, amén de que Martí no se dejará coordinar por nadie.

Quizá la única ventaja para la jefa de Gobierno sea que este personaje odia a dos políticos en particular: Monreal, quien lo zarandeó bastante feo en el Senado y lo convirtió en un cero a la izquierda; y Marcelo Ebrard, que durante su administración lo corrió de Desarrollo Social.

Batres deja su lugar a Arnulfo Cravioto, encargado de la reconstrucción a raíz de los sismos, por lo que Claudia tendrá que sustituirlo. Llama la atención el arribo de Luis Ruiz como subsecretario de Semovi, por sus conocidos nexos con transportistas en la época de Francisco Garduño.

Como Claudia no tiene equipo político propio, nombró a Carlos Augusto Morales, exalumno de René Arce, como su secretario particular, a ver si la puede proteger un poco de Batres. Lo cierto es que las bases se llevan otro desaire.

Como quiera, los radicales de Morena llegaron a la CDMX y el tiro contra la clase media y la oposición está cantado.

Hará Morena gobierno espejo en CDMX

A la radicalizacion de su gobierno –o desgobierno–, desde Palacio Nacional se le ha instruido a Claudia Sheibaum crear gobiernos “espejos” –o paralelos– en las delegaciones o municipios donde ganó la Alianza Va por México que son once municipios contra 9 de Morena.

Como parte de su estrategia para recuperar la Ciudad de México, después de que la oposición les arrebatara más de la mitad del territorio, Morena prepara la integración de gobiernos espejo en las alcaldías perdidas.

La estrategia, similar a la que el PRD operó tras la derrota de Andrés Manuel López Obrador contra Felipe Calderón en 2006, consiste en integrar un gabinete alterno, que sea una cuña para los alcaldes de oposición.

Esta acción sería buena si la intención de los morenos fuera asegurarse de que los gobernantes cumplan sus promesas, y que las comunidades mejoren en todos los sentidos. Pero, obviamente ésa no es la intención.

De lo que se trata es de que los “alcaldes alternos” recaben las demandas ciudadanas, las gestionen, procesen y eventualmente las resuelvan, sin que los gobernantes legítimos tengan participación.

Para ello —obviamente— contarán con el apoyo incondicional de los gobiernos local y federal, que llenarán de recursos y programas sociales a los gestores de Morena, a fin de dar soluciones e ir ampliando su clientela política.

La acción caminará en dos vías principales: por un lado se fortalecerá a los alternos de la 4-T, que estarían en condiciones de garantizar resultados. Y por el otro, harán quedar mal a los alcaldes de oposición, que no accederán tan fácil a esos apoyos.

Pero si no fuera suficiente, el gobierno capitalino tendrá la posibilidad de contener un poco la fluidez de los recursos públicos a los opositores, lo cual les dificultaría el trato con proveedores, la realización de obras y el mejoramiento de los servicios.

Quienes encabezarán las alcaldías espejo en la capital, serán designados en breve, y entre ellos habrán algunos aspirantes derrotados en los pasados comicios de junio, a fin de que puedan irse perfilando rumbo a la lucha territorial de 2024.

Serán algo así como unos gestores especiales, figura similar a los super delegados del gobierno federal, pero en chiquito, que operan en paralelo a los gobiernos de los estados para dispersar las ayudas y los programas sociales.

O sea, los que encabecen los gabinetes espejo en las alcaldías tendrán un poder alterno a los alcaldes de la ciudad, lo que está diseñado como un programa netamente electoral.

Aunque estos gobiernos operarán preferentemente en las alcaldías de oposición, los morenos tampoco estarán exentos, ya que se trata de ir construyendo a futuro candidatos afines al nuevo equipo que ya tomó las riendas de la CDMX.

Esto confirma la decisión de Palacio Nacional de hacerse cargo del rescate de la jefa de Gobierno, a fin de tratar de apuntalarla para una probable candidatura presidencial en 2024.

Es por eso que se afinan los cambios en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que incluyen a la estratégica Secretaría de Gobierno, donde Martí Batres se aferra a ir, aunque siguen habiendo muchas dudas, sobre todo en lo relativo a sus lealtades.

Si llega él, sería la confirmación de que la 4-T no quiere nada con la clase media, que no vería nada bien la llegada de un porro. Si llega alguien de la cúpula…