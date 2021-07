Compartir ! tweet





POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

“Me dan por muerto, pero sigo vivo”, respondió desde Toluca Marcelo Ebrard, así que la anti-cientifica Claudia Schebaun ni crea que tendrá fácil la corona del 2024, peor aun ante el rebelde Ricardo Monreal.

En casi todos los eventos que protagoniza, Claudia Sheinbaum escucha cómo la militancia de Morena la coloca en la sucesión de 2024. “¡Presidenta! ¡Presidenta!”, es la canción que se repite. Además, es casi la co-anfitriona de todos los actos políticos donde AMLO quiere mandar un mensaje a su histórica militancia.

Ricardo Monreal también ya se subió al carro de la sucesión. “Mantengo mi legítima aspiración a participar, llegado el momento, en el proceso sucesorio presidencial, dentro de Morena, respetando el proceso y las reglas que el movimiento fije al respecto, considerando mi condición de fundador, militante y aliado histórico del Presidente y de la 4T”, escribió en una columna en Milenio.

Durazo todavía no asumió pero ya empezó a construir su liderazgo más allá de las fronteras de Sonora, un plan que había sido anticipado meses atrás por LPO. La construcción de un frente político -bajo su liderazgo- en el Pacífico parece cada vez más evidente.

Con ese panorama ya instalado, Marcelo Ebrard organizó este fin de semana su acto de lanzamiento a la Presidencia. Se trató de una cumbre privada, en donde se cuidó de forma muy rigurosa el hermetismo, para que no hubiera vídeos, ni fotos que se filtraran a la prensa. Los invitados debían dejar afuera sus celulares.

La cumbre se organizó en Toluca, también como una forma de evitar lecturas que echen más leña al fuego que prendió el accidente de la Línea 12. Ebrard quería evitar, en concreto, que Sheinbaum -o incluso AMLO- interpretaran que estaba haciendo política dentro de los dominios de la Jefa de Gobierno.

En la cumbre de Toluca hubo más de 100 invitados, un primer círculo de aliados que acompañarán a Ebrard. Viejos aliados -como el hijo de Don Manuel Camacho-, senadores, empresarios, e incluso aliados en otros partidos. La participación fue variada.

Según pudo reconstruir LPO, después de cinco oradores, Ebrard tomó la palabra y agradeció el acompañamiento. En pocos minutos ya había destapado su intención de competir en 2024, y aclaró que lucharía “respetando las reglas del juego”.

“No se confundan, ya van varias veces que nos dan por muertos, y aquí estamos, siempre resistimos”, dijo el Canciller, sobre todo en referencia a los últimos convulsionados meses, cuando estalló una disputa al interior de Morena por las responsabilidades del accidente de la Línea 12.

En ese sentido, entre los asistentes estaban prácticamente todos los funcionarios y representantes de empresas que construyeron la Línea 12, acaso un mensaje interno de que no habrá fracturas ni señalamientos ante ese frente de batalla.

Ya algunos asistentes publicaron en sus redes sociales fotografías con Ebrard, que fueron tomadas al terminar la cumbre. Es el caso de Juan Carlos Natales, quien fungirá como diputado federal por el Partido Verde gracias a las gestiones del Canciller. “Un orgullo ser tu amigo y estar desde el principio de la nada por la sucesión presidencial. Vamos con todo Marcelo por el ’24”, publicó Natale.

En otros temas, ninguna novedad que la gobernadora Claudia Pavlovich abandonó al su suerte al sur de Sonora, sobre todo en inversión y seguridad, y a lo mejor por ser una dama el exalcade Faustino Félix Chavez y el alcalde Sergio Pablo Mariscal han sido prudentes en sus crticas.

Decirle, lector, que según información de “Pro Sonora” del 2015 a octubre del 2020 llegaron a Sonora 183 proyectos nuevos, de los cuales solo 30 fueron destinados al sur de la entidad.

La diferencia siempre ha sido notoria, el crecimiento del sur de Sonora ha sido bastante disparejo a comparación con de la capital del estado y la parte norte de la entidad.

Y aunque durante el sexenio de Claudia Pavlovich las inversiones si llegaron, no fueron lo suficiente. Las visitas sin efecto a los municipios del sur de la entidad comienzan a cobrar una factura bastante alta: El desarrollo y crecimiento se ha frenado.

A menos de dos meses de terminar su gobierno es imposible pensar que la mandatario traerá nuevos proyectos cuando sus visitas a municipios como Empalme, Guaymas, Cajeme, Navojoa y Huatabampo han sido contadas y de manera exprés.

En estas visitas las entregas de nuevos proyectos o anuncios de grandes inversiones han sido nulas, para ser preciso, si se piensa en alguna obra en el sur, no hay una que trascienda.

Veremos si su relevo Alfonso Durazo logra cambiar esa política de marcada indiferencia de la guerita de la colonia Pitic para el sur de la entidad y que aunado a los otros seis años de olvido con Guillermo Padres esto fue el acabose.

Alfonso ha sido claro en el tema de la seguridad pública, la salud, educación y economía, y en esto último ya advirtió que hará a un lado a los grupos de poder económico que prácticamente eran los que gobernaban y partían el pastel para su beneficio.