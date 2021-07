López Obrador afirma que “ya no hay tapados” para relevarlo en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su gobierno “ya no hay tapados” y que todos tienen la posibilidad de sucederlo en 2024.

Este lunes en Tabasco, el mandatario mexicano volvió a referirse a la sucesión presidencial, en donde dejó en claro que hay mujeres y hombres que están preparados para el relevo.

Otra cosa que me tiene tranquilo: hay muchos mujeres y hombres para el relevo, hay muchos, todos: los que están en el gabinete, gobernadores, todos tienen posibilidad, dirigentes parlamentarios”, argumentó.

“Ahora sí que ya no hay tapados, y soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo, esa es la regla”, puntualizó.

López Obrador reiteró que para el año 2024 se retirará de la política y que ya tiene listo el borrador de un libro que publicara próximamente.

Ya lo que falta es consolidar lo que se ha avanzando terminar las obras y entregar la estafeta”, reiteró.

“La gente va a decidir en forma libre y democrática quién debe representarlos en lo que corresponde al movimiento progresista, liberal, con dimensión social, pero eso en su momento, es un equipo de trabajo”, expresó.

Con información de López-Dóriga Digital